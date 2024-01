Kuno Tammearu: Sisekaitseakadeemia läheb edasi suuremalt kui varem

Sisekaitseakadeemia on Eesti riigi ainus turvalisuse valdkonna haridus- ja teaduskeskus, kus tagatakse kvaliteetne järelkasv politseile ja päästele ning ka väljaõpe päästekorraldajatele, vanglateenistujatele ning maksu- ning tolliametnikele.

Akadeemia pole ainulaadne mitte ainult Eestis, vaid kogu Euroopas, sest teeme väga tihedat koostööd kõigi siseturvalisuse asutustega. Kool on partneritele lähedal ning see on meie suurim tugevus. Kohaneme kiiremini ühiskonna muutustega ja jõuame asutustega koos arendusi ning teadustööd tehes kaugemale kui ükski teine kõrgkool.

Juba praegu uuendame koos politsei- ja piirivalveametiga politseihariduse mudelit, mis võimaldaks senisest paindlikumat õpet ja selle integreerimist tööga, olles samal ajal kooskõlas õppurite ja tööandjate ootuste ning vajadustega. Nii saavad õppurid praegusest kiiremini teenistusse ja õpitut kohe praktikas kinnistada. Uus haridusmudel valmib järgmiseks aastaks ja 2025. aastal toimub vastuvõtt juba täiesti uuele õppekavale. Selle juures arvestame ka tööturu vajadusi ning pöörame senisest enam tähelepanu hilisemale täiendusõppele.

Politseiõppe mahud kahekordistuvad

"Planeeritud on, et politseinike väljaõppe mahud suurenevad järgneva nelja aasta jooksul igal aastal."

Riigieelarvest on siseministri järjekindla töö tulemusel eraldatud politseinike väljaõppe suurendamiseks kokku järgnevaks neljaks aastaks 19 miljonit eurot, mis lähiaastatel läheb otseselt uute politseinike koolitamisse. Planeeritud on, et politseinike väljaõppe mahud suurenevad järgneva nelja aasta jooksul igal aastal.

Juba sellest aastast ootame õppima pea kaks korda rohkem õppureid, kusjuures vastuvõtt algab meil juba veebruari lõpust. Kõik, kes tahavad panustada Eesti turvalisusesse on meile väga õppima oodatud.

Akadeemial on uus hingamine ja eesmärgid. Akadeemia pikem vaade on asukohti vähendada. Suured taristuarendused hõlmavad Väike-Maarja harjutusväljaku arendamist. Sarnaselt kaitseväele vajavad ka siseturvalisuse tagajad taktikalise väljaõppe keskust, kus on kaasaegseimad võimalused nii järelkasvu õpetamiseks kui ka juba olemasolevate spetsialistide oskuste lihvimiseks.

Tallinna õppekeskuse praeguste vananenud ja remontimata ühiselamute asemel on juba töös uute kaasaegsete elamis- ja õppetingimustega hoonete rajamine.

Tõsi on, et Paikuse õppekeskus on ajale jalgu jäänud, kuid uuendused võtavad aega ja ühtegi õppekeskust ei saa sulgeda, kui pole loodud eeldused õpetamiseks mujal. Esivanemate tarkust meeles pidades ei sülita me vanasse kaevu enne, kui uus on valmis. Tulemuslikud muudatused nõuavad põhjalikku ettevalmistust, seda eriti haridussüsteemi puudutavates küsimustes.

Julgeolekuohud löövad ka Eesti inimeste turvatunde kõikuma

Ebakindlus ja muutlikud olud pole need, mis akadeemiat kõikuma löövad, vastupidi, me oleme just see koht, kus õpetame inimesi selle kõige keskel hakkama saama. Praeguses julgeolekuolukorras on oluline koolitada neid inimesi, kes hoiavad Eesti riigi tugeva ja turvalisena.

Haridustrendid näitavad, et homne tööturg vajab kõrgharitud ametnikke, tarku otsustajaid, kes suudavad näha kaugemale. Selleks, et tööandjate vajadusi tagada, on tarvis nii kutse- ja kõrghariduse kui ka magistriharidusega töötajaid ja juhte.

Et vastata riigi ja rahva ootustele on Sisekaitseakadeemia suund saada oma valdkonna teadus- ja kompetentsikeskuseks Eestis, sest vaid nii saame anda sisendeid ühiskonna turvalisuse kujundamiseks poliitikutele ja ametiasutustele. Aitame juba praegu partnerameteid praktiliste probleemide lahendamisel rakendusuuringutega.

Teadusvõimekuse arendamine ja suurendamine on akadeemia järgmiste aastate põhifookus. Eesmärk on kujundada Sisekaitseakadeemiast kriisireguleerimise ja elanikkonnakaitse kompetentsikeskus, kus koolitatakse ühtsetel alustel nii riigiametnikke, elutähtsate teenuste osutajaid kui ka kohalike omavalitsuste ametnikke.

Meil on raha, tahe, valmisolek ja eesmärgid. Oleme uue ajajärgu lävepakul, tagamaks järelkasvu ja turvalisuse arenguid. Sisekaitseakadeemial on kindlasti unikaalne potentsiaal, et olla turvalisuse eestvedaja.