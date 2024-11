Sisekaitseakadeemia sulgeb mõne aasta pärast Paikuse õppeüksuse

Kui kevadel räägiti politsei- ja piirivalvekolledži Paikuse õppeüksuse sulgemisest kui lähiaastate tulevikuvisioonist, siis nüüd on kindel, et Paikuse üksus läheb kinni 2028. aastal.

"Ma töötasin 20 aastat seal. Mulle meeldis seal, oli mul kodu ligi. Ma jäin sealt pensionile. Kahju on, sest see on nagu turvatunne meil siin," rääkis Paikuse elanik Viivi.

"Kindlasti selles suhtes on kurb, et omamoodi ma tunnen ennast turvaliselt, kui see siin on. Samas on jälle see, et arusaadav, kui uuendusi on vaja, siis on vaja ja hoone ise on ju vana ikkagi," ütles kohalik elanik Erika.

Politseiharidust ja -väljaõpet hakatakse andma peamiselt Tallinnas, aga ka Narvas ja Väike-Maarjas.

"Me paneme Paikuse kooli kinni, mis on täiesti amortiseerunud. /.../ Nii et me keskendume kolmele kohale. Muidu meil lihtsalt inimesed sõidavad oma tööaja maha ühest Eesti otsast teise ja kuna inimressurssi on aina vähem ja me peame ka kärpeplaanis olema, siis me peame oma ressurssi vaatama," rääkis sisekaitseakadeemia rektor Kuno Tammearu.

Tammearu sõnul on Paikuse sulgemisotsuse taga ka Tallinna õppeüksuse investeeringuvajadus ja Paikuse arendamise perspektiivitus.

"See tuleks tegelikult kõik maha võtta. Aga see ikkagi tähendaks seda, et me ei saaks seal neid asju välja ehitada, kõike, mis meil vaja on. Seal ei ole lihtsalt seda ruumi. /.../ Ka Tallinn vajab väga suurt investeeringut, kuna siinsed ühiselamud on tõesti täiesti amortiseerunud, neid ei saa enam tegelikult tulevikus kasutada," selgitas Tammearu.

Järgnevatel aastatel investeeritakse Tallinnasse ja Väike-Maarjasse üle 110 miljoni euro.

"Samm-sammult lähevad need ehitused nii, et Tallinnas õppehoone, taktikamaja, siis Väike-Maarjas harjutusväljak, kus on erinevad harjutamiskohad, treeningplatsid, autodroomid, et alarmsõitu harjutada," loetles Tammearu.

Pärnu linn on olnud algusest peale sulgemisplaani vastu. Linna hinnangul vajaks Paikuse üksus kordades väiksemat investeeringut.

"Odavam oleks Pärnu kompleksi parendada ja see on mitu korda odavam, vähemalt neli korda odavam. /.../ Kuidas siis nii on, et riik on hädas rahanduslikult ja siis tehakse selliseid kulutusi? Ja täiesti arusaamatu, miks võetakse selline kallim projekt ette, kui saab ka odavamalt need samad tingimused tagada," kommenteeris Pärnu linnapea Romek Kosenkranius.