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Norstati peaministriuuring: Kõlvart edestab napilt Reinsalu, Läänemets Michalit

Eesti
Urmas Reinsalu, Mihhail Kõlvart ja Lavly Perling arvamusfestivalil
Urmas Reinsalu, Mihhail Kõlvart ja Lavly Perling arvamusfestivalil Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Eesti

Sarnaselt Turu-uuringute küsitlusega on ka MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja Norstati peaministrieelistuste uuringus Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart seni populaarseimast peaministrikandidaadist Urmas Reinsalust (Isamaa) ette läinud. Nende toetuste erinevus jääb ühe protsendipunkti sisse.

Norstati värskete uuringutulemuste põhjal eelistab Mihhail Kõlvartit 26 protsenti, Urmas Reinsalu 25 protsenti ning EKRE esimeest Martin Helmet 13 protsenti valimisealist kodanikku.

Kolmele kõige populaarsemale kandidaadile järgnevad sotsiaaldemokraatide juht Lauri Läänemets (11 protsenti), Reformierakonna esimees, praegune peaminister Kristen Michal (10 protsenti), parempoolne Lavly Perling (10 protsenti) ning Eesti 200 esimees Kristina Kallas (5 protsenti).

Võrreldes eelmise kuu tulemustega on Kõlvarti toetus kasvanud kolme protsendipunkti võrra ning ta juhib nüüd peaministrikandidaatide edetabelit. Samas on Kõlvarti ja Reinsalu toetus praktiliselt võrdne, kuna Kõlvartit eelistab 25,9 ja Reinsalu 25,3 protsenti vastajatest.

Teine märkimisväärsem muutus, mille Norstat välja toob, on Läänemetsa möödumine Michalist, kuid ka nende kahe kandidaadi toetus on praktiliselt võrdne (vastavalt 10,5 ja 10,3 protsenti).

Parempoolsete toetajate seas on kõige populaarsem Perling (87 protsenti), Keskerakonna toetajate seas Kõlvart (81 protsenti), Isamaa toetajate seas Reinsalu (80 protsenti), EKRE toetajate seas Helme (72 protsenti), Keskerakonna toetajate seas Kõlvart (75 protsenti), Reformierakonna toetajate seas Michal (73 protsenti) ning SDE toetajate seas Läänemets (49 protsenti).

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja Norstat lisavad peaministrite küsimuse kord kuus iganädalasse erakondliku eelistuse küsitlusse. Värsked tulemused kajastavad küsitlusperioodi 5. kuni 12. oktoobrini ning kokku küsitleti 1000 valimisealist Eesti kodanikku. Sarnaselt erakondade toetusprotsentidele on tulemused esitatud ilma "ei oska öelda" vastanuteta.

Lisaks paluti oma eelistus öelda olukorras, kus valida oleks ainult kahe kandidaadi vahel. Kandidaatide paarid koostati eelmisel kuul toimunud küsitluse kahe populaarseima kandidaadi ning ametisoleva peaministri põhjal. Vastajatel paluti teha valik järgmiste paaride puhul: Reinsalu vs Kõlvart, Reinsalu vs Michal ja Kõlvart vs Michal.  Vastajatelt küsiti: "Kui valida saaks ainult kahe kandidaadi vahel, siis kes nendest oleks Eestile sobivam peaminister?"

Kui valida saaks Urmas Reinsalu ja Kristen Michali vahel, siis eelistaks 51 protsenti Reinsalu ning 24 protsenti Michalit. 26 protsenti vastas "Ei oska öelda". 

Kui valida saaks Kõlvarti ja Michali vahel, siis eelistaks 47 protsenti Kõlvartit ja 36 protsenti Michalit. 17 protsenti vastas "Ei oska öelda". 

Kui valida saaks Reinsalu ja Kõlvarti vahel, siis eelistaks 50 protsenti vastajatest Reinsalu ja 35 protsenti Kõlvartit. 15 protsenti vastas "Ei oska öelda". 

Kolmapäeval kirjutas Delfi, kes tellib Turu-uuringute AS-ilt erakondade toetusuuringut, et Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart tõukas aastaid peaministriuuringus esikohta hoidnud Isamaa juhi Urmas Reinsalu troonilt.

Selle uuringu järgi eelistas oktoobris Reinsalu peaministrina 16 protsenti valijatest. Kõlvartit toetab praegu peaministrina 20 protsenti, kusjuures tema toetus pole peaministriuuringus kunagi nii kõrgele tõusnud, märkis Delfi.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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