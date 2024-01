Tallinna lennujaamas tuleb aprillini arvestada pikemate järjekordadega

Tallinna lennujaam alustab teisipäeval julgestuskontrolli seadmete väljavahetamist, mistõttu on aprilli alguseni kestvate tööde tõttu julgestuskontrollis oodata tavapärasest pikemaid järjekordi ja reisijad peaks lennukile minekuks varuma rohkem aega.

Väljavahetamisele lähevad käsipagasi läbivalgustamise seadmed, teatas lennujaam. Esmalt vahetab lennujaam välja kaks julgestuskontrollimasinat viiest ning veebruari keskpaigani teenindatakse reisijaid kolme allesjääva julgestusseadme abil, ütles lennujaama julgestusosakonna juht Tarvi Pihlakas.

"Alates 19. veebruarist alustavad kaks uue põlvkonna seadet tööd, kuid siis sulgeme kolm vanemat julgestuskontrolli seadet, et needki välja vahetada. Eeldatav seadmete väljavahetamine lõppeb aprillis, mil saame tööd alustada viie uue seadmega," sõnas Pihlakas.

Seda, mis uute seadmete tulekuga reisija jaoks paremaks või keerulisemaks muutub, keeldus lennujaama pressiesindaja Eneli Rohtla enne tööde lõppu ütlemast. Küll aga kirjutas ERR juba 2022. aasta lõpus, et Tallinna lennujaam plaanib osta uued läbivalgustusseadmed, mis lubavad vedelikud ja sülearvutid turvakontrolli ajaks käsipagasisse jätta ning tõenäoliselt ka vedelike mahupiirangu kaotada.

Pihlakas hoiatas, et renoveerimistööde käigus võib tekkida pikemaid julgestuskontrolli järjekordi. "Tipptundidel ja eriti varahommikustel aegadel, mil reisile on suundumas korraga mitme lennu reisijad, võib juhtuda, et tuleb kauem oodata. Lennujaama sujuvamaks läbimiseks ning lennust maha jäämise vältimiseks soovitame tulla lennujaama kindlasti kaks tundi enne väljalendu," rõhutas Pihlakas.

Ehitusperioodil ei ole võimalik osta ega kasutada lennujaamas fast track- ehk julgestuskontrolli ekspressliini teenust.