Aasta pärast võib pudeli ja sülearvuti lennujaamas kotti jätta

Maailma lennujaamadesse jõuab üha enam uut tüüpi läbivalgustusseadmeid, mis sarnanevad haiglatest tuntud kompuutertomograafidega. Hariliku röntgenülesvõtte asemel kuvavad need lennujaama turvatöötajale 3-D kujutise. See tähendab, et töötaja saab pilti arvutiekraanil pöörata ja reisikoti sisu iga külje pealt uudistada.

"Reisijad, kes tulevad täna kontrollpunkti, peavad oma käsipagasist eemaldama kõik suured elektroonilised seadmed ja vedelikud," rääkis Tallinna lennujaama lennujulgestuse juht Tarvi Pihlakas ERR-ile. Uus tehnoloogia lubab need asjad kohvrisse jätta.

"Uued seadmed on võimelised ise osaliselt analüüsima, mis seal kohvris on," jätkas Pihlakas.

Juba paarkümmend aastat piiratakse lennujaamades vedelikukoguseid nii, et šampoonid ja päikesekreemid tuleb mahutada 100-milliliitristesse pudelitesse. Ka selles piirangust võivad reisijad peagi vabaneda.

"Iseasi on lihtsalt see, et mida see konkreetse tootja seade võimaldab ja kui palju tekib sellest valehäireid," märkis Pihlakas, kelle sõnul areneb paar aastat turul olnud tehnoloogia pidevalt edasi. "Ma arvan, et kui me jõuame veel ühe aastakese edasi, on ta kindlasti veel paremaks muutunud ja vedeliku mahupiirangutest saab vaikselt hakata üle Euroopa loobuma."

Uued seadmed on jõudnud juba Helsingi lennujaama, samuti mitmesse Suurbritannia lennujaama. Kusjuures Ühendkuningriigi valitsus andis sealsetele lennujaamadele ülesande muudatusega 2024. aastaks valmis saada. Eesti ei jää siin maha.

"Järgmise aasta esimeses kvartalis on plaanis välja kuulutada hange nende seadmete soetamiseks," sõnas Pihlakas ning lisas, et aparaatide tarneajad on umbes pooleaastased.

"Kuna me tahame vältida seda, et tegelikult meil tehnoloogia vahetus toimub tipphooajal, siis me pigem näeme ette, et esimene vahetusperiood võiks hakata kuskil kolmanda kvartali lõpus või neljanda kvartali alguses järgmine aasta," ütles Pihlakas.

Ühelt poolt muudab uus tehnoloogia lihtsamaks lennureisijate elu. Kui praegu tuleb neil oma maine vara jaotada kahe-kolme kasti vahel, siis edaspidi võib turvakontrolli läbida ühe kastiga. Aga lennujaam arvutab muutuse ümber sellesse, kui palju reisijaid õnnestub minutis läbi turvaväravate lubada.

"Meie läbilaskevõime uue tehnoloogia puhul võiks kasvada kuni 30 protsendi võrra," sõnas Pihlakas.

Kui palju muudatus maksma läheb, ei oska Pihlakas veel ennustada. Taolise tehnoloogia tootjaid tuleb üha juurde ning muutuvad ka hinnad. Lisaks arvestab Tallinna lennujaam, et uute läbivalgustusseadmete paigaldamiseks tuleb välja vahetada ka teisi liinide komponente. "Aga me räägime ikkagi miljonitest," ütles Pihlakas.