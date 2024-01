Teatriliit teeb solidaarsusaktsiooni õpetajate toetuseks

Eesti Teatriliit kavandab 22. jaanuaril solidaarsusaktsiooni õpetajate streigile, et nõuda pedagoogidele lubatud palga- ja töötingimuste parandamist. Välistatud pole etenduste lühiajaline edasilükkamine.

Teatriliidu juhi Gert Raudsepa sõnul on plaan Eesti teatrites etenduse ajal ette lugeda publikule petitsioon, kus nõutakse valitsuselt enda lubaduste täitmist. Ta lisas, et mil moel petitsiooni ette lugemine välja näeb, jääb iga teatri enda otsustada.

Esimene aktsioon toimub samal päeval, kui algab õpetajate streik ehk 22. jaanuaril.

Raudsep ei välista ka teatrites etenduste lühiajalist edasilükkamist, kuid ka selles osas on igal teatril vaba voli otsustada.

"Tõenäoliselt ei hakka keegi etendust neli tundi edasi lükkama, pigem jääb see paarikümneminutiliseks edasilükkamiseks," lisas ta.

"Loodan, et aktsiooniga tulevad kaasa kõik Eesti teatrid, kellel esmaspäeval etendus on," ütles Raudsep.

Lubaduste täitmata jätmine on teatriliidu juhi sõnul põhiline kriitika valitsuse aadressil.

"Enne valimisi räägime kõik hariduse vajalikkusest, väärtustamisest, aga peale valitsuse ametisse astumist lubadused unustatakse, aga see ei tohiks normaalses ühiskonnas niimoodi olla," nentis Raudsep.

Lubadustest mittekinnipidamine on Raudsepale tuttav olukord, sest sarnaselt õpetajatega on kultuuritöötajatele lubatud eri kultuuriarengukavades ja koalitsioonilepetes viia kultuuritöötajate miinimumpalk (praegu 1600 eurot) riigi keskmise palga tasemeni.

"Mulle tundub, et praegu peavad õpetajad kogu ühiskonda õpetama, et lubadustest tuleb kinni pidada," ütles Raudsep.

Kõige rohkem on Raudsep häiritud rahandusminister Mart Võrklaeva hoiatusest külmutada järgmiseks neljaks aastaks kogu avaliku sektori töötajate palgad.

Raudsepa sõnul pole see teatrirahvale esmakordne õpetajate toetusaktsioon.

"Eesti Haridustöötajate Liit kuulus kunagi teatrirahvaga samasse ametiühingu katuseorganisatsiooni TALO. Teatrirahvas on toetanud õpetajate streike 2003. ja 2013. aastal. Toona käisime õpetajate meeleavaldustel, lükkasime edasi etendusi ja lugesime ette oma toetuskirjad õpetajatele."

"Tähtis on märku anda, et õpetajad ei ole oma streigis üksi. Meil on kultuuritöötajad, päästjad, politseinikud ja veel palju sektoreid, mida ähvardab palga külmutamine järgmisteks aastateks. Inflatsiooni tingimustes ei ole võimalik sellise palgaga hakkama saada," toonitas Raudsep ERR-ile.

Sõltuvalt õpetajate streigi pikkusest on ka teatriliit valmis jätkama aktsioonidega.