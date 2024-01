Lääneranna vald soovib Matsalu loodusfilmide festivali kaubamärki endale

Matsalu loodusfilmide festivali (MAFF) asutasid 2003. aastal Lihula vald (hiljem ühines Lääneranna valla alla), Matsalu rahvuspark ja Eestimaa Looduse Fond koos filmitegijatega.

Lääneranna vald esitas taotluse juba eelmise aasta 9. juunil ja see avaldati patendiameti registris 2. jaanuaril. MTÜ Matsalu Loodusfilmide Festival esitas oma taotluse mullu 15. detsembril ja see avaldati patendiameti registris samuti 2. jaanuaril. Sisuliselt on tegemist järjekordse peatükiga Lääneranna valla ja Metsküla kooli lastevanemate vahelises vaidluses.

"See on üsna ebameeldiv olukord, saime sellest tagantjärele teada, et vald on meid teavitamata taotlenud selle kaubamärgi kasutamist, ja esitasime selle peale ka ise taotluse," ütles filmifestivali peakorraldaja Silvia Lotman Lääne Elule, kes on ka valla poolt suletud, kuid nn geriljakoolina tegutseva Metsküla kooli lapsevanem.

Lääneranna vallavanem Ingvar Saare ei näe selles, et vald kaubamärki enesele tahab, midagi eriskummalist ning vallavanema sõnul tõukas vallavalitsust kaubamärgi omandamise nimel tegutsema festivali peakorraldaja kevadine sotsiaalmeediapostitus.

Mullu aprillis kirjutas Lotman, et kui Lääneranna vald leiab võimaluse Metsküla algkooli ja raamatukogu siiski säilitada, on MAFF endiselt avatud koostööks ja panustama valla haridus- ja kultuuriellu.

"Kui mitte, siis valla praeguse poliitilise juhtkonnaga ei taha me kuidagi seotud olla," ütles Lotman toona Lääne Elule.