Bloomberg: mitu riiki soovib näha järgmise NATO peasekretärina Mark Ruttet

Kuigi Ruttel on arvestatav toetus mitme mõjuka liikmesriigi poolt, pole seni osad Ida-Euroopa riigid talle toetust avaldanud. Kuna NATO peasekretäri ametisse määramiseks on vaja kõikide liikmesriikide heakskiitu, ei saa otsust veel vormistada, kirjutab Bloomberg.

Rutte ise võttis sel nädalal osa Davosi majandusfoorumist, mille raames kutsus ta Euroopa NATO liikmeid üles suurendama kaitsekulutusi.

"Trumpi peamine probleem on see, et me ei kulutanud piisavalt. Tal oli õigus," ütles Rutte Bloomberg TV-le viidates endise USA presidendi Donald Trumpi kriitikale, et Euroopa riigid ei panusta piisavalt enda kaitsmisse.

Hollandi peaministri kohusetäitjast Rutte naudib toetust mitme mõjuka NATO liikme poolt, näiteks toetavad tema kandidatuuri Prantsusmaa ja Saksamaa. Lisaks pakkus USA valitsus Ruttele eelmisel aastal kaks korda NATO peasekretäri ametikohta, kuid ta loobus mõlemal korral, sest ta ei arvanud, et Hollandi valitsus kukub kokku nii kiiresti. Seetõttu pikendati eelmisel aastal senise peasekretäri Jens Stoltenbergi ametiaega.

Kuid juba juulis kukkus Hollandi valitsus kokku ning Rutte teatas, et ta ei osale valimistel ja lahkub oma paremliberaalse erakonna juhi kohalt. Novembris peetud Hollandi valimisi võitis Geert Wildersi parempopulistlik partei ning koalitsiooniläbirääkimiste eduka lõppemise puhul saab otsa ka Rutte ametiaeg peaministri kohusetäitjana.

USA ja Lääne-Euroopa riigid toetavad Ruttet just seetõttu, et usutakse, et ta suudab hoida häid suhteid Donald Trumpiga, kui ta peaks uuesti USA presidendiks saama. Siiski keeldus Rutte Davosis ütlemast, kas ta soovib veel saada NATO peasekretäriks. Oktoobris ütles Rutte, et ta on sellest rollist huvitatud.

Osad Ida-Euroopa liikmesriigid pole veel ametlikult oma toetust Ruttele väljendanud, sest nad soovivad, et NATO etteotsa jõuaks idaeurooplane. Näiteks avaldasid huvi NATO peasekretäri ametikoha vastu Eesti peaminister Kaja Kallas ja Läti välisminister Krisjanis Karins.

NATO riigid soovivad jõuda järgmise peasekretäri nimes selgusele juba kevadel, et peasekretäri kindlaks tegemine ei langeks ajaliselt kokku Euroopa Parlamendi valimiste järel toimuva Euroopa Liidu institutsioonide juhikohtade jagamisega.

Järgmise NATO peasekretäri suurimaks ülesandeks on Bloombergi sõnul tagada jätkuvat sõjalist ja rahalist toetust Ukrainale ning hoida ära Venemaa ja NATO vahelise konflikti vallandumise.