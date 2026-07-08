Rutte: USA on endiselt täielikult NATO-le pühendunud

"USA on täielikult NATO-le pühendunud. Kuid on ka ootus, et eurooplased ja kanadalased võrdsustavad oma kaitsekulutused Ühendriikide omadega. Mis minu arvates on täiesti õiglane," ütles Rutte ajakirjanikele.

Rutte toetas ka USA viimaseid rünnakuid Iraani vastu.

"Kui kehtib relvarahu, mida Iraan sisuliselt rikub, nagu nägime eile toimunud rünnakutes laevade vastu, siis minu arvates on äärmiselt oluline, et USA reageeriks jõuliselt," ütles kolmapäeval Rutte.

Rutte ütles, et Iraani küsimust arutatakse ka kolmapäeval toimuvatel kõnelustel.

"Eeldan, et liitlased kinnitavad täna taas, et Iraan ei tohi mitte mingil juhul omandada tuumavõimekust. Ning teiseks, et hädavajalik on järgida meresõiduvabaduse põhimõtet, mis tähendab Hormuzi väina täielikku avamist," rääkis Rutte.