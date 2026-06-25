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ERR Washingtonis: Rutte proovis USA-s maandada pingeid Euroopa ja Trumpi vahel

Välismaa
NATO peasekretär Mark Rutte Ovaalkabinetis USA president Donald Trumpiga.
NATO peasekretär Mark Rutte Ovaalkabinetis USA president Donald Trumpiga. Autor/allikas: SCANPIX/RS/MPI/Capital Pictures
Välismaa

NATO peasekretär Mark Rutte püüdis Washingtonis maandada pingeid USA ja Euroopa liitlaste vahel. Pärast kohtumist Donald Trumpiga rõhutas Rutte, et president toetab NATO-t jätkuvalt, kuid nõuab eurooplastelt suuremat vastutust ühiskaitses.

USA president Donald Trump kordas kolmapäeval Ovaalkabinetis pettumust mõnede Euroopa liitlaste üle, sest viimased ei olnud tema hinnangul Ameerika Ühendriikidele sõjas Iraaniga piisavalt abiks. Trump nimetas konkreetselt Ühendkuningriiki, Saksamaad, Itaaliat, Prantsusmaad ja Hispaaniat.

"Meid veeti alt. Me ei vajanud selles kõiges tegelikult abi. Me purustasime Iraani sisuliselt juba esimesel nädalal, aga oleks olnud tore, kui liitlased oleksid vähemalt öelnud, et tahavad aidata," lausus Trump.

NATO peasekretär Mark Rutte püüdis Trumpi kriitikat pehmendada. Tema sõnul toetasid mitmed Euroopa riigid Ameerika Ühendriike logistiliselt ning võimaldasid kasutada sõjalisi baase, mis aitasid operatsioone läbi viia.

"On olnud üksikuid juhtumeid, mille üle te olete pettunud, kuid üldiselt on Euroopa liitlased teiega koos olnud," sõnas Rutte.

Rutte visiidi üks peamisi eesmärke oli valmistada ette kahe nädala pärast Ankaras toimuvat NATO tippkohtumist. Pärast vestlust Ovaalkabinetis kinnitas NATO peasekretär, et Trump toetab allianssi jätkuvalt, kuid ootab Euroopa liitlastelt veel suuremat panust.

"President on täielikult pühendunud NATO-le, kuid samas on ta väga selgesõnaline ja see on tema tugevus. Ta on alati öelnud, et toetab NATO-t, kuid ootab, et liitlased suurendaksid kaitsekulutusi ja viiksid need USA tasemele lähemale," kinnitas Rutte.

Trumpi kriitika Euroopa liitlaste aadressil on tekitanud küsimusi nii Washingtonis kui ka Euroopa pealinnades. Ka ameeriklaste seas puudub üksmeel selles, millist rolli peaksid Ühendriigid NATO-s tulevikus mängima.

"See on häbiväärne. NATO on ilmselt parim liit, mis meil kunagi on olnud ja me kohtleme liitlasi nagu kõntsa. Me võime järgmisel korral saada küll parema presidendi, kuid pärast seda oleme olukorras, kus kõik võib taas korduda. Te ei saa meile loota. Ameerika Ühendriike ei saa enam usaldada," sõnas kohalik.

"NATO peaks tähendama seda, et kui keegi vajab abi ja palub seda, siis ollakse kohal. Me palusime abi. Nad ei olnud kohal. See avas meie silmad. Tegelikkuses vajavad nemad meid rohkem kui meie neid," lausus Kimberly.

Rutte rõhutas aga, et NATO tähtsus ei piirdu Euroopa kaitsmisega. Tema sõnul aitab allianss otseselt tagada ka Ameerika julgeolekut.

"Kui rääkida USA julgeolekust, siis on NATO ülioluline. Need Venemaa põhjaosas paiknevad tuumaallveelaevad ei ole seal Norra ründamiseks, vaid Ameerika Ühendriikide sihtimiseks," ütles Rutte.

NATO liidrid kogunevad Ankarasse alliansi tippkohtumisele 7. ja 8. juulil.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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