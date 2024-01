Narvas tähistasid õigeusklikud Kristuse ristimispüha talisuplusega

Ristimispühal kastavad end jääkülma vette tuhanded õigeusklikud.

Varem oli ristimispüha tähistamine populaarne ka Narvas, kuid tänavu oli talisuplejaid vähe. Ennelõunal käis Narva jões ujumas mõni üksik inimene.

Õigeusklikud usuvad, et jäine vesi puhastab nii ihu kui ka hinge.

"See on ju atmosfäär, planeetide seis, laetud osakesed, vesi on elusolend. Kirik mõtles selle välja, sest seal on targad inimesed, kes saavad aru, et sel aastaajal annab vesi inimestele energiat. Seepärast ongi ristimispüha. See on minu arvamus. Mina harrastan talisuplemist pea 40 aastat," rääkis Narva elanik Vladimir.