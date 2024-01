EL võib lähiajal vabastada 76 miljardit eurot Poolale mõeldud vahendeid

Eelmisel kuul Poola peaministriks saanud tsentristlik poliitik Donald Tusk lubas valimiskampaania jooksul pöörata tagasi konservatiivse Õiguse ja Õigluse (PiS) partei kohtureformid, mis põhjustasid Poolale mõeldud Euroopa Liidu fondide rahastuse külmutamist.

Vahendite vabastamiseks peabki Poola valitsus täitma konkreetsed Euroopa Komisjoni seatud tingimused, pöörates tagasi eelmise valitsuse kohtureformi. Probleemiks on asjaolu, et PiS-i endisest liikmest Poola president Andrzej Duda saab vetostada valitsuse eelnõud ning valitsusel puudub parlamendi alamkojas vajalik 60-protsendiline enamus veto ületamiseks.

Siiski loodavad Tusk ja Euroopa Komisjon, et Duda ei hakka seadusi vetostama.

"Meie püüame saavutada eesmärke meie institutsionaalse raamistiku tingimustes: meil on valitsus, mis on täielikult pühendunud õigusriigile, ning president, kes aeg-ajalt pole. Ning komisjon mõistab seda," ütles Tusk.

"Otsuse langetamine on presidendi eesõigus," ütles komisjoni asepresident Vera Jourova, lisades, et Dudaga peetud vestlustest tekkis tal tunne, et Poola president on valmis seaduste väljakuulutamist kaaluma.

Samas kui Duda vetostab siiski vajalikud seadused, kaaluvad Euroopa Komisjon ja Poola valitsus alternatiivseid lahendusi, ütlesid asjaga kursis olevad isikud Financial Timesile.

"Oleme saanud kinnituse Euroopa Komisjonilt: Poola on täitnud kolm viimast tingimust struktuursete fondide täielikuks kasutamiseks – 76 miljardit eurot programmide elluviimiseks kuni 2027. aastani," kirjutas Poola EL-i fondide ja regionaalpoliitikaminister Katarzyna Pelczynska-Nalecz sotsiaalmeediavõrgustikus X.

Kõnealuste vahendite puhul on tegemist EL-i ühtekuuluvusfondi vahenditega, ning pole selge, millal ja mis ulatuses need täpselt vabanevad. Küll aga on seotud konkreetsete kohtureformi alaste seaduste vastuvõtmisega 35,4 miljardit eurot Poolale mõeldud Euroopa taasterahastu laene ja otsetoetusi.

Siiski töötavad komisjon ja Varssavi ka nende vahendite vabastamiseks vajaliku "seadusandlike ja mitteseadusandlike meetmete kombinatsiooni" kallal. Poola vajaks nende vahendite vabastamist kuni 2026. aastani, mis on viimane hetk nende vahendite kasutamiseks.

Tegemist on poliitiliselt tundliku teemaga Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni jaoks, kes ei sooviks tekitada eeliskohtlemise kahtlusi Poola probleemide lahendamisel.

"Komisjonile oleks väga kahjulik, kui see vabastab vahendid lähtudes ainult Poola lubadustest," ütles mittetulundusühingu Democracy Reporting International analüütik Jakub Jaraczewski.