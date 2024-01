ERR Poolas: Tuski valitsus on silmitsi mitme proovikiviga

Poola oktoobrikuised valimised kujunesid võidupeoks Donald Tuskile ja Kodanike Platvormile, kaotuskibedus sai osaks kaheksa aastat riiki juhtinud Õigusele ja Õiglusele. Ühelt valimistejärgselt ürituselt sai kuulsaks Poola rahvuslikus ringhäälingus varem juhtivaid ameteid pidanud ja satiiriprogrammi juhtinud Marcin Wolski kommentaar, et tema kolleegid tegid valitsuspartei kasuks juba hullemat propagandat kui 1970. aastatel kommunismiajal.

"Kui väike kogus teatud ainet on ravim, siis üledoos võib tappa. Rahvusliku ringhäälingu sisu hakkas juba kahjustama eesmärki, millele see pidi kaasa aitama. Ma ei varja, et ma toetan parempoolseid vaateid ja vabadust. Aga ma ei suutnud vaadata, mida mu kolleegid igapäevaselt tegid, sest see kahjustas juba eesmärki, see solvas vaataja intelligentsi," rääkis TVP endine saatejuht Marcin Wolski ERR-ile.

Kuidas rahvuslik ringhääling parteipropaganda doseerimisega tegelema hakkas?

"Rahvuslik ringhääling tegutses olukorras, kus kogu ülejäänud meedia ründas valitsust," ütles Wolski.

Wolskil puudub usk, et nüüdseks välja vahetatud ringhäälingutegijad hakkaksid tegema tasakaalustatud programmi.

Uue valitsuse üks esimesi samme oli propagandakanalil juhe seinast tõmmata.

"Kutsun teid vaatama võib-olla meie viimast uudistesaadet. Alustan värskeimate uudistega, nagu mulle öeldi, lasti mõni minut tagasi televisiooni, raadio ja uudisteagentuuri juhid ametist lahti," sõnas TVP saatejuht Adrian Borecki eelmise aasta 20. detsembril.

Poola rahvusringhäälingu hoone on barjääridega piiratud ja seda valvab üsna palju politseinikke, lähedale sinna ei pääse. Kas nüüd muutub rahvusringhääling lihtsalt uue valitsuse hääletoruks?

"Algusest peale leppisime me kokku, et kui keegi ootab, et TVP hakkab nüüd vahendama ainult valitsuse vaatepunkti, valitsust kiitma ja opositsiooni kritiseerima, siis see ei lähe nii. Me tahame, et uut rahvuslikku ringhäälingut iseloomustaks objektiivsus ja usaldusväärsus. Et see oleks pilt kõigest sellest, mida iga päev toob," rääkis TVP uudistejuht Grzegorz Sajor.

"Vihakõne on kadunud, see (uus programm) on väga rahulik, püüab vahendada kõiki vaatepunkte, sealhulgas uue opositsiooni omi. See on veidi amatöörlik. Seal töötavad inimesed on, kui aus olla, siis minu teada selle juhi sõbrad, kelle pani ametisse kultuuriminister," kommenteeris ajakirjanike ühingu välissuhete juht Krzysztof Bobinski.

Kas siin ikkagi ei peitu oht muutuda teravalt lõhenenud ühiskonnas uue valitsuse propagandakanaliks?

"See on oht. Kui nad hakkavad ametisse nimetama oma inimesi ja oma sõpru rahvusringhäälingus, siis nad teevad seda järgmise nelja-viie aasta jooksul. Parlament hakkab varsti välja töötama uut meediaseadust ja meie ühing nõuab seal väga rangeid reegleid, mis keelaks poliitikutel sellesse sekkuda," rääkis Bobinski.

Seimis käib poliitvõitlus täistuuridel. "Kahjuks on nad suuna võtnud politseiriigile õigusriigi asemel, mida nad väidavad end kehtestavat. Nad kehtestavad hoopis juristide õigust, nende partei suhtes sõbralike juristide õigust ja valitsevad ilma korraliku õigusliku aluseta, valitsevad, kasutades politsei jõudu ja relvastatud turvamehi, et võtta üle meedia, vangistades parlamendiliikmeid ja seda ilma õigusliku aluseta. Nii et kahjuks on olukord üsna sünge," rääkis Õiguse ja Õigluse liige parlamendis Pawel Jablonski.

"Seadus on meie jaoks põhiline vahend situatsiooni muutmisel. Asi on selles, et eelmine valitsus seadis sisse mitmed reeglid, mis on konstitutsiooni- ja seadusevastased. Jah, ei ole kerge seda reformi teha ja muuta olukorda selliseks nagu see peab olema," ütles Kodanike Platvormi liige parlamendis Agnieszka Pomaska.

Eelmine valitsus on uuele jätnud pikkade ametiaegadega enda inimestega täidetud juhtimisorganid, seadnud sisse nende kaitsemehhanisme ja loonud seaduslike struktuuride kõrvale alternatiive, tehes muutuste tegemise valulikuks. Peaminister Donald Tusk on Gordioni sõlme jõuga läbi raiuma hakanud.

"Uus valitsus püüab saavutada riigi üle kontrolli ja siis asuda läbirääkimistesse selle asemel, et hakata läbi rääkima kontrolli võtmiseks. Minu hinnangul leiavad nad, et Õigus ja Õiglus ei anna järele ja kui asuda läbirääkimistesse nõrgema positsioonilt, siis sa kaotad," rääkis Varssavi ülikooli politoloogia professor Anna Wojciuk.

Segases vees on kerge võimu kuritarvitama hakata. Valitsus püüab legitiimsust tagada enda sammude selgitamisega ja lubadusega kohtuotsuseid austada. Õiguse ja Õigluse toetajad protestivad tänavatel, suurem osa ühiskonnast ootab aga valitsuselt vastutustundlikku tegutsemist.

"Sellel valitsusel on väga suur võlg avaliku arvamuse ees, sest meie ühiskondlik mobiliseerumine oli väga suur ja valimisaktiivsus oli ajalooline ja väga kõrge. Ja inimesed on poliitikast huvitatud, nad tahavad näha tulemust ja muutusi ja nad tahavad ka valitsust kontrollida," kommenteeris Varssavi majanduskooli politoloogia osakonna juht Malgorzata Moleda-Zdziech.

Vetoõigusega president Andrzej Duda on eelmise valitsuse liitlane ja nii võib uuel valitsusel mitme algatuse teoks tegemine veel poolteist aastat keeruline olla. Samas on kahel leeril kõigele vaatamata ka ühiseid arusaamu, näiteks Ukraina toetamine.