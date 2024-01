Haapsalu ei vea lund linnast välja seni, kuni autod üksteisest mööda mahuvad

Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu sõnul tähendaks lume äravedu märkimisväärset väljaminekut.

Tema sõnul ei ole kogunenud lume hulka võimalik täpselt hinnata, kuid väljavedu suurematelt tänavatelt võib kokku tähendada 30 000- kuni 40 000-eurost kulu.

Mäesalu avaldas lootust, et saabunud sulailm aitab olukorda leevendada.

"Kogemused on näidanud, et ilmateadet peab vaatama üks, maksimum kaks päeva ette. Seda, kas see sula kestab nüüd kaks, kolm, neli või viis päeva, me ei tea, aga kindlasti nende päevadega vähemalt siin Lääne-Eestis ja Haapsalus ta surub selle lumevalli kõrguse alla kindlasti. Mida ta edasi teeb, me peame jooksvalt vaatama," rääkis Mäesalu.