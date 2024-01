Tallinnas on sel nädalal tänavatelt ära veetud 40 000 kuupmeetrit lund

Tallinna tänavatel hakkab kitsaks jääma, sest tihedad lumesajud on hoogsalt kasvatanud teeäärseid lumehunnikuid. Sel nädalal on juba linnast välja veetud 40 000 kuupmeetrit lund.

Lund on tänavu nii palju, et ei mahu enam linna ära. Ladustusplatsidel on küll veidi ruumi, kuid juba ollakse valmis selleks, et seda tuleb hakata vedama linna taha.

Reede hommikul tuli lund korralikult lisaks ja nagu kiuste oli kõige tihedam sadu just hommikuse tipptunni ajal. Niimoodi pole ilm sel talvel liiklejaid veel nöökinud.

"Kella kuuest kuni kella kaheksani tuli üle 10 sentimeetri lund korraga maha ja tipptunni ajal teehooldemasinad on samamoodi ummikutes kinni ja enamikus kohtades ei saagi teehoolet teha kui on tipptund," rääkis EKT Teed juhatuse liige Andres Agukas.

Tema sõnul on tänavune talv olnud märksa lumerohkem kui mullune ja kuigi pool talve on alles ees, on enam kui pool teehooldeks varutud soolast juba tänavatele puistatud.

Sahamees Kalle Printsmanni sõnul on Tallinnas väga keeruline tööd teha, sest liiklejad ei oska temaga arvestada, näiteks siis, kui tal on vaja puhtaks lükata tagasipöördekoht ja jätkata sõitu teises sõidurajas.

"Mul on see suund ammu välja, et ma tulen oma rajale tagasi ja ta vilgutab tuledega ja ta pressib peale, sest tegelikult liikluseeeskirjade järgi on ju temal õigus, aga kui ma iga sellise juhi pärast peaksin pidurdama, siis selle töö tegemiseks läheb poole rohkem aega. /.../ Sellega võiks arvestada, et meil on ikkagi teatud tunnid, kus me peame jõudma teed puhtaks teha," rääkis Printsmann.

Kõige keerulisem on sahatada kvartalisiseseid teid, mis on kinni pargitud ja kus praktiliselt pole kuhugi lund lükata.

Lund hakkab EKT Teed ära vedama alles pärast linnalt saadud tellimust. Tallinna kommunaalameti juhi Tarmo Sule sõnul veetakse lumi esmalt ära ristmikelt ja ülekäigukohtadelt, et tagada nähtavus.

"Kus kõige rohkem pigistab, sealt me lund ära veame, viimane prioriteet on parkimiskohad. Tänane heakorraeeskiri ütleb, et kui pargitud sõiduk takistab hooldustööd, siis sõidukiomanik peab võtma labida kätte ja ühe meetri ulatuses lund ära korrastama," ütles Sulg.

Kui võrrelda praegust tänavate puhastamist toa koristamisega, siis hommikust alates on suurem sodi lihtsalt kokku pühitud, korralikuks puhastamiseks läheb alles hilisööl, kui liikvel on vaid üksikud autod.