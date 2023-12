Tallinna juhid tahavad Riia kolleegide käest lume koristamise kohta küsida

See, et Riia linnal kulub tänavate ja kõnniteede lumest lahti lükkamiseks alla nelja miljoni euro, ei sisalda tõenäoliselt täit tõtt, kuid igatahes on kavas Riia kolleegidega kohtuda, et lume koristamise kohta küsida, ütles ERR-ile Tallinna abilinnapea Vladimir Svet.

"Aktuaalne kaamera" vahendas detsembri algul, et Riia kinnistuomanikel ja korteriühistutel kaob tänavate lahtilükkamise kohustus järk-järgult ära, selle ülesande võtab enda kanda linnavalitsus. Tänavuse talve lumekoristus maksab Läti pealinnale 3,7 miljonit eurot. Tallinna linnavalitsus on öelnud, et kõnniteede lahtilükkamise kohustuse enda kanda võtmine tähendaks pea 30 miljoni euro suurust kulude kasvu.

Svet ütles, et esiteks on kahes riigis hinnad erinevad, kuigi mitte kümnekordselt, nagu lumeveost võiks järeldada. "Selleks et vastata põhjalikumalt, oleks vaja tutvuda nende lepingutega, mis on Riia linnal tehtud. Ma tegelikult arvan, et me mingi hetk selle talve jooksul kas ise läheme Riiga või võtame Riia kolleegid siin Tallinnas vastu, et kogemusi vahetada," lausus ta.

Sveti sõnul ei tasuks võrrelda ainult seda, kas mõni tänav või tee on omavalitsuse hooldada või mitte, vaid ka seda, mis tingimustega seda hooldatakse.

"Eelmisel aastal sai tänavate hoolduslepingut korrigeeritud viisil, et kõige suuremas kasutuses olevate kõnniteede ja ülekäiguradade hooldustsükliks on nüüd neli tundi. See on tihedam koristus kui enamikel sõiduteedel, mis meil on," märkis abilinnapea.

Teiseks, kahtlustab Svet, pole Riia 3,7 miljoni euroses lume-eelarves sees lume väljavedu.

"Mina olen üpris kindel, et selle summa sees, mis Riia kohta on hakanud siin meedias levima, ei ole lume väljaveo hinda ja teatavasti see on selle teenuse üks kõige kallimaid komponente. Kui me räägime, et eraomanike hoolduses olevate kõnniteede hoolduseks on (Tallinnas) vaja vähemalt 27 miljonit, me mõtleme selle all ka vajadust nendel kõnniteedelt lund välja vedada, kuna me teame, et väiksematel kõnniteedel, mis ongi meil tihti just eraomanike hooldada, ei olegi kuskil seda lund ladustada. Ja see lume väljaveo aspekt on tegelikult üks töömahukamaid kogu selles talvises hoolduses," lausus Svet.

Tallinnas kulub ainuüksi suurematelt teedelt lume väljaveoks mitmeid miljoneid eurosid, lisas ta.

"Ma julgen pakkuda, et tänaseks me oleme juba üle miljoni tegelikult kulutanud nende veidi enam kui kahe nädala jooksul lume väljavedamiseks. See on see aspekt lume koristuse puhul, mis alati varieerub ja mis tegelikult võib seda hinda väga palju mõjutada," ütles abilinnapea.

Sellele, kuidas Tallinn on tänavuse lumehooaja algusega hakkama saanud, Svet veel hinnet panna ei soovinud.

"Meie loeme oma tibusid tavaliselt kevadel, seega ma arvan, et seda hinnet saan anda siis, kui kõik eksamid on tehtud. Ütleme nii, algus ei olnud niivõrd keeruline. Kuigi öelda, et kõik on perfektne, praegu ei saa. Meie järelevalve on pidevalt väljas ja koos töövõtjatega parandab neid kohti, kus probleeme esineb. Me näeme, et just jalakäijate taristu hooldus, kõnniteede hooldus, ühistranspordipeatuste hooldus on uute lepingutega paremaks läinud. Aga kasvuruumi on meie teenusepakkujatel veel olemas," lausus Svet.