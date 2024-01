Prantsuse prokuratuur loobus Depardieu' seksuaalrünnaku uurimisest

Eelmisel aastal Prantsuse filmilegendi Gerald Depardieu vastu esitatud kaebus seksuaalrünnakus 2007. aastal on aegunud, teatas esmaspäeval prokuratuur.

75-aastasele Depardieu´le on esitatud süüdistus ka vägistamises, enam kui kümme naist on süüdistanud staari seksuaalses ahistamises ja ründamises. Depardieu on kõiki süüdistusi eitanud.

Prokuratuuri teatel loobuti detsembri lõpus uurimast näitleja Helene Darras' kaebust, mille kohaselt Depardieu käperdas teda 2007. aastal filmivõtete ajal.

Darras' ja Depardieu' advokaadid ei ole seni prokuratuuri teadet kommenteerinud. Darras' esitas kaebuse mullu septembris ning rääkis enne seda uurijate ja uudisteportaaliga Mediapart.

Depardieu'le esitati 2020. aastal näitleja Charlotte Arnould' kaebuse alusel süüdistus vägistamises ja seksuaalrünnakus. Hispaania ajakirjanik Ruth Baza ütles hiljuti, et esitas detsembris Depardieu' suhtes kaebuse ning väitis, et filmitäht vägistas ta Pariisis ligi 30 aastat tagasi.