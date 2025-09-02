X!

Depardieu vägistamissüüdistus jõudis kohtusse

Gérard Depardieu
Gérard Depardieu Autor/allikas: SCANPIX/JULIEN DE ROSA/AFP
Prantsuse eeluurimiskohtunik saatis filmilegendi Gérard Depardieu kohtu alla seoses näitleja Charlotte Arnould'i väidetava vägistamise ja seksuaalse rünnakuga 2018. aastal, sai uudisteagentuur AFP teisipäeval teada juhtumiga seotud allikatelt.

Otsus tehti pärast seda, kui Pariisi kohus mõistis Depardieu'le mais eraldiseisvas kohtuasjas 18-kuulise tingimisi vangistuse, tunnistades ta süüdi kahe naise seksuaalses ründamises 2021. aasta filmivõtetel.

Depardieu on süüdistust eitanud, väites, et tema suhe Arnould'ga oli vastastikusel nõusolekul põhinev.

Tänaseks 76-aastane näitleja on antud juhtumiga seoses uurimise all olnud alates 2020. aasta detsembrist.

"Seitse aastat hiljem, seitse aastat õudust ja põrgut... Arvan, et mul on raske mõista, kui suur asi see on. Tunnen kergendust," ütles 2018. aastal kaebuse esitanud Arnould.

Depardieu' advokaat ei soovinud AFP-le juhtumit kohe kommenteerida.

Eeluurimiskohtunik saatis Depardieu Pariisi kriminaalkohtu ette seksuaalse rünnaku ja 2018. aasta augustis kahel korral toime pandud vägistamise eest, ütles hageja advokaat Carine Durrieu Diebolt.

"Ma ei ole kunagi, mitte iialgi, ühtegi naist kuritarvitanud," kirjutas Depardieu 2023. aasta oktoobris Prantsuse päevalehele Le Figaro saadetud kirjas, viidates Arnould'i kaebusele.

Depardieu on mänginud enam kui 200 filmis ja telesarjas. Üle tosina naise on teda seksuaalses kuritarvitamises süüdistanud.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: BNS

