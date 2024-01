EL on lähedal kokkuleppele Venemaa külmutatud varade kasutusele võtmiseks

Esmaspäeva õhtul lõppenud Euroopa Liidu välisasjade nõukogu pressikonverentsil üllatas kõrge välisesindaja Josep Borrell ajakirjanikke ootamatu teatega: lähiajal on oodata arenguid Venemaa külmutatud varade kasutamisele võtmiseks Ukraina heaks.

"Külmutatud varade asjus: ma usun, et saan öelda, et meil on poliitiline kokkulepe, et viia lõpule töö ettepanekuga, mis detsembris välja käidi. Praegu puudutab see intressitulusid ja ma olen üsna kindel, et see vormistatakse ära varsti," sõnas Borrell.

Suure tõenäosusega juhtub see juba kolmapäeval Euroopa Liidu riikide suursaadikute iganädalasel kohtumisel.

Tegemist oleks Ukrainale suure ja sümboolse võiduga. Kiiev ei pääseks ligi küll 200 miljardile eurole, mis Euroopa Liidus külmutatud on, vaid külmutatud varadelt teenitud kasumile. See peaks olema ligikaudu kolm miljardit eurot aastas. Varem on Ukraina administratsioon hinnanud, et saadav summa võiks olla ligikaudu kolme miljardi euro lähedal aastas ehk kohe võiksid nad ligi pääseda ca kuuele miljardile.

See aga viitab, et ilmselt ollakse varsti sama kaugele jõudmas ka G7 riikides. Nende käes peaks olema veel omakorda ligi 100-120 miljardit euro väärtuses külmutatud varasid.

Eelmise aasta lõpus lubas Venemaa rakendada vastumeetmeid, kui lääs peaks nende varasid kasutusele võtma. Kremli pressesindaja Dmitri Peskov viitas, et konfiskeerimisele läheksid välisinvestorite kontodel olevad rahad.