IEA: tuumaenergia tootmine püstitab 2025. aastal rekordi

Ennustus lähtub asjaolust, et Hiina, India, Lõuna-Korea ja mõned Euroopa riigid kavatsevad võtta lähiajal kasutusele uued, veel ehitusjärgus tuumareaktorid. Samuti peaks turule naasma mitu alates 2011. aastast saadik peatatud Jaapani tuumareaktorit ning kasvab Prantsuse reaktorite toodang, vahendab The Guardian.

Samuti ennustatakse nõudluse kasvu elektri järele, sest paljud madalate süsinikuheitmetega tehnoloogiad nagu elektrisõidukid ja soojuspumbad töötavad elektril, mitte naftal või gaasil.

Taastuvenergia tootmise kasv peaks prognoosi järgi katma kogu lisanõudluse. Taastuvelekter moodustab järgmise aasta alguses umbes kolmandiku maailma elektritootmisest.

Kokku kasvas nõudlus elektri järele eelmisel aastal 2,2 protsendi võrra ning see nõudluse kasv tõuseb keskmiselt 3,4 protsendi võrra 2024. kuni 2026. aastani. Suurem osa sellest kasvust toimub Hiinas, Indias ja Kagu-Aasia riikides.

Siiski hoiatas IEA, et uute elektri tootmisvõimsuste lisandumine pole maailmas ühtlane. Ühe näitena tuuakse välja Aafrika, kus elektri tootmine küll absoluutarvestuses kasvab, kuid elektri tootmine elaniku kohta on suuresti stagneerunud 30 aastat järjest.

"Rahvusvaheline kogukond peaks töötama koos Aafrika valitsustega, et tagada hädavajalikku progressi [ligipääsus elektrile], mida on vaja," rõhutas IEA tegevjuht Fatih Birol.

Üldiselt on aga Birol prognoosiga rahul.

"Elektri tootmisel eraldub rohkem süsinikdioksiidi heitmeid kui üheski teises maailmamajanduse sektoris, seega on lootustandev näha, et kiire taastuvenergia kasv ning järjekindel tuumaenergia laienemine katavad kogu nõudluse kasvu elektri järele järgmise kolme aasta jooksul," ütles Birol.

Birol mainis peamiste teguritena aina odavamat päikeseenergiat ning tuumaenergia tagasitulekut, mida ta nimetas oluliseks.

"Kuigi rohkem progressi on kiiresti vaja, need on väga lootustandvad trendid," lisas Birol.