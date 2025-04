Trumpi ametnikud survestavad energiaagentuuri kliimamissioonist loobuma

USA presidendi Donald Trumpi administratsiooni ametnikud proovivad takistada Rahvusvahelise Energiaagentuuri (EIA) tööd, mille kohta USA valitsus väidab, et see eelistab taastuvenergiat fossiilkütustele, teatas väljaanne Politico.

USA ja Euroopa ametnikud osalevad sel nädalal IEA koosolekutel, kus on pinged eriti kõrgele tõusnud. Väidetavalt sundisid USA esindajad IEA hiljutistel kohtumistel agentuuri lõpetama puhtale elektrienergeetikale ja süsinikuneutraalsusele üleminekut propageerivat tegevust, kirjutas Politico viitega kahele anonüümsust palunud allikale.

USA energeetikaministeeriumi rahvusvaheliste suhete abiministri kohusetäitja Tommy Joyce, kes on Trumpi ustav toetaja, olevat kohtumistel survestanud organisatsiooni "tagasi põhilise juurde" naasma, ütles üks ametnik.

Ärritunud Euroopa ametnikud astusid USA survele vastu, kaitstes agentuuri pingutusi puhta energia uuringutes, lisas Politico.

"IEA juhatuse koosolekutel on USA olnud tõeliselt ebakonstruktiivne," ütles Euroopa ametnik, kes ei ole küll läbirääkimistega otseselt seotud, kuid keda oli nende käigust informeeritud. USA tegevus olevat hõlmanud iga projekti takistamist, mis ei puudutanud fossiilkütuseid. Ka teine ​​​​koosolekutega kursis olev isik kinnitas seda juttu.

Rahvusvahelise energiaturu prognoose koostava IEA töö on oluline nii puhta energia pooldajate kui ka Ameerika fossiilkütuste edendajate jaoks, kuna agentuuri aruandeid peetakse ülemaailmses energeetikas kõige olulisemaks andmestikuks otsuste tegemisel. IEA andmed on aluseks suurtele investeeringutele ja valitsuste poliitikale.

Trumpi administratsiooni jõupingutused IEA vastu on osa plaanist kujundada ümber nii oma riigi valitsusasutuste tööd, kui ka rahvusvaheliste organisatsioonide tegevust.

Sel nädalal avaldas USA rahandusminister Scott Bessent samalaadset survet Maailmapangale ja Rahvusvahelisele Valuutafondile kliimatoetuste kaotamiseks.

Tõenäoliselt kerkivad pinged veelgi, kuna Trumpi ametnikud viibivad praegu Londonis alanud agentuuri kahepäevasel kohtumisel.

Nõrgesta või halva

Euroopa ametnik kirjeldas USA tegevust kui lähtumist põhimõttest "nõrgestame või halvame IEA töö, kui nad ei tööta meie väärtustest lähtuvalt". Sama lähenemisviisi on nad kasutanud ka teiste rahvusvaheliste organisatsioonide puhul.

Üks anonüümne Prantsuse ametnik ütles kolmapäeval ajakirjanikele, et Trumpi administratsioon väljendas selgelt soovi, et IEA distantseeruks sellest tegevuskavast.

Kohtumistel on aga Euroopa riigid toetanud IEA puhta energia uuringuid.

Prantsuse ametniku sõnul on dekarboniseerimine nii energiajulgeoleku eesmärk kui ka vahend. "See vastab Prantsusmaa seisukohale ja meil pole hirmu, et IEA oma seisukohta muudab," lisas ta.

"Ülejäänud OECD riigid peavad tagama, et nad ei nõrgesta organisatsiooni, mis on tegelikult energiaandmete ja üleminekuandmete registreerimise organ," ütles Euroopa ametnik, viidates ülemaailmsele kaubandust edendavale ja rikkaid riike ühendavale Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioonile (OECD).

Kuigi Joyce kritiseerib taastuvenergiat, on ta samal ajal nõudnud koostööd tuumaenergia, geotermilise energia ja kriitiliste maavarade tarnete valdkonnas, ütles üks kohtumistel informeeritud isikutest.

Valge Maja keeldus kommentaaridest ning USA energeetikaministeerium ei vastanud Politico intervjuutaotlusele.

E-kirjaga saadetud avalduses ütles IEA: "IEA sekretariaadi praegune tööprogramm põhineb meie liikmesriikide antud mandaadil, nagu lepiti kokku meie viimasel ministrite kohtumisel 2024. aasta veebruaris. IEA sekretariaat võtab jätkuvalt arvesse kõigi 32 liikmesriigi tagasisidet nende prioriteetide kohta agentuuri edasises tegevuses."

Pariisis paikneva peakorteriga IEA loodi pärast 1973. aasta naftakriisi, et toimida puhvrina energiašokkide vastu. 2019. aastal, pärast keskkonnakaitsjate järjepidevat kampaaniat, nihutas agentuur oma tähelepanu sellele, et uurida ja toetada ülemaailmselt tegevusi, mis hoiaks ära katastroofiliste tagajärgedega globaalse soojenemise.

See pani agentuuri tegevjuhi, Türgi energiaeksperdi Fatih Biroli, rohelise ülemineku üheks peamiseks eestkõnelejaks, keda toetas agentuuri võimas energiaekspertide ja modelleerijate armee. "Rahvusvaheline Energiaagentuur on olnud oma statistikaga ja suundumuste näitamisel üsna muljetavaldav, mõjutades läbirääkimisi märkimisväärselt," tõdes teisipäeval ajakirjanikega vesteldes ütles üks Brasiilia ametnik.

Tormi kese

See tegi ka Birolist fossiilkütuste laia kasutamist pooldavate jõudude sihtmärgi, eriti USA-s. Kuna Trumpi teine ​​administratsioon on palju enam pühendunud maailma institutsioonide ümberkorraldamisele, et need kajastaksid Ameerika huvide Trumpi versiooni, on Birol ja IEA nüüd tormi keskmesse sattunud, ütles üks Euroopa ametnik Politicole.

Trump on andnud korralduse vaadata augustiks läbi USA osalemine kõigis rahvusvahelistes organisatsioonides. See on teinud sellised organisatsioonid nagu IEA tähelepanelikuks, kuna Washingtoni lahkumine agentuurist on Trumpi tegevuse üks võimalik tulemus. USA rahastamine on viimase 10 aasta jooksul moodustanud keskmiselt 14 protsenti IEA aastaeelarvest, teatas agentuur. "USA ja Euroopa vahel IEA-küsimuses valitsevad erimeelsused põhjustavad hõõrdumist, ütles Warwicki ärikooli globaalse energia professor Michael Bradshaw. See seab Biroli keerulisse olukorda, kus ta peab leidma tasakaalu IEA suuremate liikmesriikide konkureerivate tegevuskavade vahel, lisas ta.

Neljapäeval Londoni toimunud IEA kohtumisel peetud avakõnes oli Birol ettevaatlik ning vältis kliimamuutuste mainimist ja rõhutas nafta ja gaasi vajalikku rolli, ehkki maailm liigub üha enam puhta energia poole.

"Naftal ja gaasil on meie energiaallikate komplektis võtmeroll ning see jääb nii ka tulevastel aastatel," ütles ta.

USA vabariiklased on väljendanud erilist pahameelt IEA eelmise aasta prognoosi suhtes, et ülemaailmne naftatarbimine saavutab sel kümnendil haripunkti, mis nende väitel on kahjustanud energiainvesteeringuid. USA on IEA oluline rahastaja ja võimas hääl selle juhatuses – kuigi Euroopa ametnikud kinnitavad, et nad seisavad vastu igasugustele katsetele IEA mandaati muuta.

Selle nädala Londoni energiatippkohtumisel osalevat USA delegatsiooni juhib energeetikaministeeriumi abiminister Joyce, kes on esindanud administratsiooni ka hiljutistel IEA kohtumistel.

Neljapäevasel kohtumisel ütles Joyce, et kliimapoliitika tekitab energiapuudust ja "kahjustab inimelusid". USA on maailma suurim nafta ja gaasi tootja. Trump sai fossiilkütuste tööstuselt miljoneid dollareid kampaaniaannetusi.

Londoni kohtumisel nägid Euroopa esindajad ja teised kliimamuutustele karmi reageerimise toetajad võimalust ühineda IEA ja Biroli ümber ning esitada alternatiivne visioon turvalisest energiavarustusest – selline, mis põhineb külluslikul ja odaval taastuvenergial. Nende väitel on see odavaim ja parim lähenemisviis globaalsele energeetikale ning seda toetavad paljude teiste hulgas ka IEA andmed.

Ühendkuningriigi energeetikaminister Ed Miliband väljendas Biroli omaga lähedast seisukohta, ütles üks Briti ametnik. Minister kiitis neljapäeval Biroli. "IEA on ülemaailmses energiaarutelus nii kesksel kohal ja ma tahan teid tänada – ja võib-olla peaks ka publik avaldama oma tunnustust Fatihile ja tema tööle," ütles Miliband. Publik tegi seda, lisas Politico.

"Arusaam, et energiajulgeolek võrdub fossiilkütustega, lihtsalt ei vasta tõele," ütles ÜRO kõrge ametnik kolmapäeval ajakirjanikele. "Seega, kuigi mõned võivad seda narratiivi peale suruda, teame meie, et see ei vasta tõele. Enamikus maailma paikades on taastuvad energiaallikad – tuule- ja päikeseenergia ning energia salvestamine – uue energia tootmise odavaim variant.

Londoni tippkohtumisel ütles Birol, et on üks asi, mida ta oma töötajatele regulaarselt ütleb: "Andmed võidavad alati."