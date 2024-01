Ida-Virumaa on hädas libedate teedega

Ida-Virumaal on viimastel päevadel olnud väga kehvad teeolud, tuues kolmapäeval kaasa ühe hukkunu ja kahe raskelt vigastatuga liiklusõnnetuse, kui veok sattus libisemisse ja sõitis otsa vastassuunas liikunud sõidukile. Liinibussijuhid on libeduse tõttu peatuse asemel kraavi sõitnud. Transpordiameti sõnul on teehooldust tehtud vastavalt nõuetele.

Kuigi transpordiamet lõpetas erilise teehooldusrežiimi Ida-Virumaa riigiteedel teisipäeva õhtul, olid teed libedad ka kolmapäeva hommikul, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kahjuks sai Jõhvi-Tartu-Valga maanteel Tärivere külas toimunud liiklusõnnetuses surma 39-aastane nelja lapse isa, Kohtla-Järve päästekomando päästja.

Jõhvi politseijaoskonna patrulltalituse juht Nikita Golovin ütles, et sündmuskohal olnud ametnikud ütlesid, et teeolud on libedad ja üsna kergesti kippusid sõidukid külglibisemisse sattuma.

Politsei teatel kaotas esialgsetel andmetel veoauto Scaniat juhtinud 34-aastane mees libeduse tõttu sõiduki üle kontrolli ning selle haagis sattus külglibisemisesse, kus põrkas kokku vastassuunas liikunud sõiduauto Renault'ga. Kahjuks hukkus Renault'd juhtinud 39-aastane mees sündmuskohal. Renault's kaasreisijana viibinud 10-aastane poiss viidi raskes seisus haiglasse.

Avariipaiga vahetus läheduses toimus veel teinegi liiklusõnnetus, kus Volkswagenit juhtinud 47-aastane naine nägi teel juhtunud liiklusõnnetust ning alustas pidurdamist, ent kaotas sõiduki üle kontrolli, vajus teepervele hange ning jäi sinna kinni. Autos kaasa sõitnud mees läks autost välja kontrollimaks, kas nad saavad ise hangest välja, kuid samal ajal tuli Jõhvi poolt sõiduato Mazda, mida juhtis 49-aastane mees. Sellegi autojuht kaotas libeduse tõttu sõiduki üle kontrolli ning sõitis otsa mehele, kes seisis Volkswageni esiosas. Mees sai liiklusõnnetuse tagajärjel raskeid vigastusi ja viidi haiglasse.

Juhid olid kained ja juhtimisõigusega. Hukkunuga liiklusõnnetuse osas on alustatud kriminaalmenetlust.

Transpordiameti ida teehoiu osakonna juhataja Anti Palmi kinnitusel said teehooldajad oma tööga Ida-Virumaal hakkama vastavalt kehtivatele nõuetele.

"Hooldaja planeerib oma töid vastavalt teede seisunditasemele, et oleks nõuded täidetud. Selge on see, et liiklejate ootused on suured - talvel oodatakse ka suviseid tingimusi. Aga ka hooldeauto järel kevad veel ei saabu, teed on talvised praktiliselt kogu talve," rääkis Palmi.

Libedaga olid hädas ka Ida-Virumaa liinibussijuhid, kellest vähesed püsisid graafikus ja mõni neist ei püsinud ka teel.

"Teehooldusega jäädakse hiljaks ja seda ei tehta piisavalt. Just see ettevalmistuse osa on nigel. Täna samamoodi. Praegu on pluss kaks, vihma on sadanud ning kõik on "kenasti" jääs ja kinni sõidetud. Ka teedel, mis on silmaga nähtavalt jääst puhtad, on puhas must jää. Telefon on terve regiooni juhtidelt kõnesid täis, et võimatu on sõita," ütles GoBusi Ida-Viru regiooni juhataja Marko Vimb.

Politsei palub liiklejatel olla kehvade ilmadega liikluses eriti ettevaatlik.