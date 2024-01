Kuremäel bussipeatuses elav kõuts naudib kohalike hoolt ja tähelepanu

Autoga Kuremäe kloostrisse sõitjad võivad parklasse jõudes avastada kapotilt kass Puša, kes ei jätnud uudistamata ka sinna sõitnud ERR-i autot. Kalmistukassiks nimetatav kõuts on isepäi hakkama saanud juba aastaid.

"Ta tuleb sealt kalmistult üle tee, ilusasti ootab alati, laseb autod mööda. Väga alalhoidlik. Olen näinud ka bussipeatuses inimesi talle süüa panemas. Ja kui autod pargivad, siis ta magab auto kapoti peal. Ilmselt otsib sooja kohta või talle lihtsalt meeldib," rääkis kohalik elanik Piia.

Kodustada pole kass end lasknud.

"Mõned on proovinud teda teha kodukassiks ja siit kaasa võtnud. Aga ta on alati ära jooksnud. Ju armastab vabadust, armastab seda kohta, armastab kalmistut. Ja ta on väga seltskondlik. Me kõik armastame teda väga," ütles Kuremäel elav Olga.

Pušale ehk eesti keeli Karvapallikesele on Kloostri bussipeatusse ehitatud ulualune.

"Kui võrrelda teiste kloostri kassidega, kes mul krundi peal käivad, siis ta näeb väga hea välja: ta on väga karvane ja uhke. Ja võrreldes teiste kassidega on ta julge, laseb ka endale pai teha. Ja näeb hea välja tõesti, ju ta saab külma eest peitu. Olen kuulnud, et kohvikutesse lastakse teda ja kloostri juurde saab ka," rääksi Piia.

Parkla jääl kõndimine nelikveolisele Pušale probleeme ei valmistanud.