Ka Cornelli ülikooli rikkad vilistlased nõuavad rektori vallandamist

USA eliitülikoolides vohab antisemitism ning rikkad vilistlased leiavad, et ülikoolides domineeriv uusvasakpoolne poliitika teenib vaid väikese rühma huve. Hiljuti lahkus ametist Harvardi skandaalne rektor, nüüd nõuavad ka Cornelli ülikooli rikkad vilistlased oma koduülikooli rektori vallandamist.

USA ülikoolid olid juba varem kultuurisõdade lahinguväli. 7. oktoobril alustas aga terroriorganisatsioon Hamas rünnakut Iisraeli vastu. Ülikoolides hakkas siis vohama antisemitism.

Antisemitismiskandaali tõttu astus ametist tagasi Pennsylvania ülikooli (Penn) juht Liz Magill, hiljem pidi ameti maha panema ka Harvardi skandaalne rektor Claudine Gay. Antisemitismiga seotud pinged on jõudnud aga ka Cornelli ülikooli.

15. oktoobril pidas Cornelli ajaloo instituudi teadur Russell Rickford ülikoolilinnakus kõne, mille raames mainis, et 7. oktoobri rünnak oli "meeliülendav". Kaks nädalat hiljem ähvardas üks Cornelli tudeng avada tule söögisaalis, kus juudi tudengid söövad. Ta ähvardas kõri läbi lõigata kõigil juudi meestel, keda ta ülikoolilinnas näeb ning visata kaljult alla kõik juudi naised.

Novembris teatas ka USA haridusministeerium, et hakkab Cornellis levivat antisemitismi uurima.

Cornelli ülikooli rikas vilistlane Jon Lindseth tahab, et ülikooli hoolekogu vallandaks rektori. Lindseth leiab veel, et rektor Martha Pollack lämmatab tema koduülikoolis avatud arutelu pidamist.

Ka teised rikkad vilistlased muretsevad vohava antisemitismi pärast, samuti ei meeldi neile DEI ( mitmekesisus, võrdsus ja kaasatus) programmid.

Lindsethi sõnul ei pööra ülikool piisavalt palju tähelepanu teadusele, vaid tegeleb pigem DEI programmidest tuleneva grupimõtlemise poliitika levitamisega. Lindseth kutsus kooli üles loobuma DEI programmidest ning võtma taas kasutusele avatud arutelu põhimõtted.

Lindseth oli 1990. aastatel Cornelli hoolekogu liige, ta osaleb endiselt hoolekogu koosolekutel.

New Yorgi osariigis paikneva Cornelli ülikooli hoolekogu koguneb reedel. Ülikooli juhtkonna vastast võitlust veab praegu rühmitus Cornell Free Speech Alliance. See rühmitus loodi kaks aastat tagasi ning see loodi sõnavabaduse kaitsmiseks.

Rühmitus soovib, et ülikooli juhtkond teeks sõnavabaduse kaitsmisel paremat tööd, vahendas The Wall Street Journal.

Cornelli ülikooli hoolekogu juht Kraig H. Kayser ütles aga kolmapäeval, et toetab praegust ülikooli juhtkonda.

Eelmise aasta augustis saatis Pollack Cornelli vilistlastele kirja, milles lubas kaitsta nii sõnavabadust kui ka DEI programme.

"Kas need kaks väärtust, mitmekesisus ja sõnavabadus, satuvad mõnikord üksteisega vastuollu? Seda juhtub. Ülikoolide ülesanne on seda pinget maandada ning austada mõlemaid väärtusi," kirjutas toona Pollack.