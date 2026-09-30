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AÜE-Iisraeli lend maandus väidetava pilootide kakluse tõttu Saudi Araabias

Välismaa
Dubaist Tel Avivi suunduma pidanud Flydubai lennuki marsruut, mis lõppes maandumisega Saudi Araabias.
Dubaist Tel Avivi suunduma pidanud Flydubai lennuki marsruut, mis lõppes maandumisega Saudi Araabias. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Flightradar24.com
Välismaa

Araabia Ühenemiraatidest (AÜE) Iisraeli teel olnud lennuk maandus kolmapäeval pärast hädasignaali edastamist ootamatult Saudi Araabias. Lennumuudatust ei põhjustanud siiski mitte kaaperdamine, vaid see, et piloodid olid omavahel kaklema läinud, teatas Iisraeli ametnik.

Marsruudil Dubai – Tel Avivi lennanud firma Flydubai lend FZ1073 pöördus Jordaania õhuruumi kohalt Saudi Araabia poole ning edastas üldise hädasignaali. Mõni minut hiljem edastati veel üks hädasignaal, mis võis viidata võimalikule ebaseaduslikule sekkumisele, teatas lennujälgimise veebisait Flightradar24.

Seejärel edastas Boeing 737 veel kord üldise hädasignaali, enne kui maandus Saudi Araabia loodeosas Tabuki lennujaamas, teatas veebisait.

Iisraeli peaministri büroo teatel ei peeta juhtunut kaaperdamiseks.

Flydubai ei ole seni uudisteagentuuri Reuters kommentaaripalvele vastanud.

Anonüümsust palunud Iisraeli ametnik ütles aga Reutersile, et piloodid edastasid hädasignaalid pärast seda, kui olid omavahel kaklema läinud.

Seni pole selge, kas üks pilootidest edastas signaali tahtlikult.

Kolm Iisraeli julgeolekuametnikku ütlesid varem Reutersile, et peaminister Benjamin Netanyahu korraldas juhtunu asjus oma julgeolekuametnikega nõupidamise. Iisraeli sõjaväe teatel viis sõjaväe juhataja Eyal Zamir koos õhuväe ülema ja teiste sõjaväeametnikega läbi olukorra hindamise.

Flydubai korraldab Dubai ja Tel Avivi vahel igapäevaseid lende. See on Iisraeli kodanike seas populaarne lennuliin.

Saudi Araabial ja Iisraelil ei ole ametlikke diplomaatilisi suhteid.

Toimetaja: Mait Ots

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