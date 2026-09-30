USA kohus peatas Tennessee naise hukkamise vahetult enne surmasüsti

Ohio osariigis asuv kuuenda ringkonna apellatsioonikohus, mille jurisdiktsiooni kuulub ka Tennessee osariik, tegi viimase hetke otsuse peatada 50-aastase Christa Pike'i hukkamine kuni edasise teatamiseni.

Pike oli kavas hukata Eesti aja järgi kell 18, kuid kohus otsustas vaid tund enne seda toiming peatada.

Pike oli 18-aastane, kui ta koos oma toonase poiss-sõbraga peksis ja tappis noorte tööõppelaagris 19-aastase Colleen Slemmeri. Mõrv pälvis üleriigilist tähelepanu pärast seda, kui Slemmeri laibalt leiti tema rinnale lõigatud pentagramm, mida sageli peetakse saatanlikuks sümboliks.

"Õigusemõistmise huvid ja Pike'i peatse hukkamise lõplikkus tingivad vajaduse hukkamine lühikeseks ajaks peatada, et oleks võimalik põhjalikult analüüsida poolte esitatud argumente," seisis kohtu määruses.

Kohus vaatab üle, kas väiteid Pike'i lapsepõlves toimunud seksuaalse kuritarvitamise kohta on täielikult arvesse võetud.

Juhtum on tekitanud arutelu noorte kurjategijate surmanuhtluse üle.

Pike'i advokaatide sõnul tuleks talle tema noore ea ja mõrva toimepanemise ajal esinenud vaimse tervise probleemide tõttu armu anda.

"Ta oli kuriteo toimepanemise ajal 18-aastane ja tal olid tõsised vaimse tervise probleemid," kirjutasid nad armuandmispalves Tennessee kubernerile Bill Leele, kes teatas, et ei sekku.

ÜRO on nõudnud, et Ühendriikide keskvalitsus ja Tennessee osariik hukkamise viivitamatult peataksid ja surmanuhtluse tühistaksid.

"Pike'i hukkamisega kulmineeruksid lapsepõlves kogetud väärkohtlemine ning ligi kolm aastakümmet kestnud rasked füüsilised ja vaimsed kannatused surmamõistetute kambris," seisis maailmaorganisatsiooni avalduses.