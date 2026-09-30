"Pealtnägija": erinev suhtumine Venemaa-Ukraina sõtta lõi naabrite suhted sassi

Vilivere külas kerib juba kolmandat aastat naabrite vaheline konflikt, mille taga on suuresti erinev suhtumine Veneemaase ja tema agressiooni Ukrainas. Naabrid pommitavad üksteist peamiselt helirelvaga, aga vähemalt korra mindi juba ka käsipidi kokku.

Diana Kovaljova rääkis "Pealtnägijale" olukorrast, kus tüli käigus lõi naabrimees Simo Meerits tema abikaasat Sergei Timarovit labidaga pähe. "Abikaasal käivitus reaktsioon, kaitsta veidi pead käega. Kannatada sai kõrv, pea ja käsi," sõnas ta.

"Ma ütlesin talle konkreetselt, ma teostan enesekaitset – mine mu krundi pealt minema. Ma kardan sind, sa ei ole siia oodatud. Asi lõppeski lihtsalt sellega, et leidsin mingi esimese ettejuhtuva asja ja nii oligi," rääkis Simo oma versiooni.

Tänavu augustis aset leidnud tüli, mis kulmineerus labidaga äsamisega, on osa juba ligi kolm aastat väldanud naabrite vahelisest konfliktist Vilivere külas, Kohila vallas, mille alguse taga võib näha eeskätt erinevaid vaated Venemaale ja agressioonile Ukrainas.

Kohila abivallavanem Rando Lai ütles, et vallale teadaolevat on tegemist rahvuste vahelise tüliga, mis on seotud Venemaa ja Ukraina vahel toimuva sõjalise konfliktiga. "Üks pool on siis ühe leeri toetaja ja teine on teise leeri toetaja ning nad ei mahu sinna ühisesse ruumi ära," sõnas ta.

"See ongi sõda," ütles naaber Rein Feil. "See sõda on tulnud Eestimaale. Mis te arvate, et need venelased... enamus, kes siin elavad, on ju putinistid. See on selge."

Isegi kui see kõik tundub kohati üle võlli ja juurpõhjus on paljuski isikute eripära või maailmavaade, tuleb Vilivere kaevikusõja tagant ilmsiks mitu laiemat õppetundi ühiselu reeglite ja ka sõnavabaduse kohta.

Kesk-Eesti politseijaoskonna juht Tago Trei ütles, et politsei ei saa sundida inimesi teineteist sallima ning austama.

Tallinnast umbes 40-minutilise sõidu kaugusel, Vilivere küla maadel loodi suvilakooperatiiv juba nõukogude ajal. Aastakümnete jooksul kolis järjest rohkem inimesi külla püsivalt elama.

Näiteks tänaseks pensionil ehitaja Rein Feil ja tema projekteerijast abikaasa Inna elavad Kariste teel juba üle 30 aasta ning peavad seal muuhulgas 2025. aastal valla kauneimaks tunnistatud iluaeda.

Reinu sõnul tekkisid mõrad muidu vaiksesse idülli 2023. aastal, kui otse üle tänava kolisid Sergei ja Diana.

"Nad pidutsesid siin pärast krundi ostmist. Lärm lärmiks, see oli esimene päev. Aga siis hakkas iga päev tulema tümpsu. Abikaasa läks ütlema, et me ei taha kuulata teie tümpsu, et me oleme nüüd naabrid teile. Esimene sõna, mis sellel suust välja tuli mu abikaasale, oli "иди на***!". Issand, ma mõtlesin, et püha müristus, kas nii see hakkabki olema? Ja hakkaski," rääkis Rein.

Simo sõnul sai sellest saaga alguse.

"Rääkimisest ei piisanud. Saadeti mind igasugu roppude venekeelsete sõnadega jumal teab kuhu. Irvitati näkku, et ei, tema seda ära ei lõpeta, tema teeb, mis tahab ja temal on õigus," ütles Simo.

Simo kolis Reinuga samale poole teed naabriks meie peategelastest kõige viimasena, alles 2024. aasta jaanuaris, kuid ka tema sõnul, nii kui õues veidi soojemaks läks, hakkas Sergei ja Diana krundilt kostma vali venekeelne muusika. Kui Simo palus vaiksemaks panna, saadeti ka tema pikalt.

Naabrite sõnul tuleb Sergei ja Diana krundilt ühtelugu nõukogude armeed ülistavat muusikat.

"Ma olen sõjalaulude austaja," tunnistas Diana. "Mulle meeldivad sõjafilmid. Kõik vanad nõukogude filmid, ma vaatan neid mõnuga. Kas see tähendab, et ma olen rassist? Meil pole keelatud kuulata seda või teist muusikat. Kus on öeldud, et "Katjuuša" on kuidagi seotud Putiniga?"

Üsna ruttu võttis vastasseis poliitilise mõõtme. Nimelt, alates täiemahulise sõja algusest – ja veel enne kui Sergei ja Diana sinna kolisid – maalis Rein oma aiale suure Ukraina lipu.

Kui venekeelsete naabrite juurest hakkas ühte lugu kostma nõukogude armeed ja suurvene elulaadi ülistavat ja muud sarnast, lisas Rein sellele Ukrainas levinud solvangu Putini kohta.

"Naaber läks hulluks peaaegu," ütles Rein. "Hakkas plakateid kirjutama. Venekeelseid plakateid. Ükshaaval tassis nad kohale, pani sinna oma aia peale ritta."

Diana arust peavad aga naabrid ennast karistamatuks.

"Ma arvan, et kui meie lubaksime endale midagi sellist meie Eesti valitsuse suhtes, siis ma arvan, et me saaksime kohe karistuse selliste tegude eest. Aga neid inimesi ei karistata," lausus Diana.

Reinu abikaasa peetud mürapäevik täidab kümme A4 lehte, lisaks on mitukümmend videoklippi. Helirünnak läks ajas aina intensiivsemaks.

"2024.–2025. aasta oli see kõlar tal tihtipeale väljas keset krunti. Me ise tajume justkui elaksid kuskil ööklubi ukse taga ja ööklubi uks on veel lahti ka. See on see kõige-kõige suurem probleem," ütles Simo.

Reinu sõnul on naabrid lasknud ka õhualarmi heli.

Suhtlusest "Pealtnägijaga" on ilmne, et Dianal ja Sergeil on naabritest väga erinev maailmavaade, kuid nad eitavad, nagu oleks tegemist helirünnakuga. Nende sõnul meeldib neile lihtsalt aias töö kõrvale "vaikselt" kõlarist muusikat kuulata.

Meeleolumuusika jaoks on neil üks väiksem ja üks suurem lustikummut.

"150 vatti, mitte 1000 vatti," näitas Diana kõlarit. "Me oma turvalisuse huvides viisime suurema kõlari ära ja sellest ajast saati on meil see kõlar ja too kõlar. Enamuse ajast mees kuulab toda [väiksemat kõlarit]. Paneb selle endale siia. Või paneb selle endale siia selle maja lävele ja teeb mingeid töid."

Üleaedsete suhted on siiski kapitaalselt sassis. Viimase kolme aasta jooksul on osapooled üksteise suhtes teinud politseisse ligi 100 väljakutset ja kaebust, mis võib olla isegi omamoodi rekord, vähemalt Kohila valla rekord.

Ka Kesk-Eesti politseijaoskonna juht Tago Trei märkis, et politsei on naabrite suhteid tihti klaarimas käinud.

"Kõigil juhtumitel me kohapeal käinud ei ole. Need omavahelised tülid ei ole alati kvalifitseerunud sellise prioriteediga väljakutseks, et patrull oleks pidanud sinna sekkuma. Küll aga nendest ligemale sajast juhust oleme enamikul juhtudel siiski kohal käinud. Nii patrulli vaates kui ka on väga palju kõnesid olnud mõlemat osapoolelt piirkonna politseinikule, kes siis on üle vaadanud ka need juhtumid, kus patrull käinud ei ole," rääkis Trei.

"Pealtnägijaga" suheldes pritsivad osapooled etteheiteid rohkem kui ühte saatesse mahub – näiteks Sergei olla parkinud auto Reinu värava ette ja loopinud talvel sinna lund või Rein olevat mürgitanud Sergei kuuseheki ja tulistanud autot õhkrelvast.

Viimast väidet kontrollis politsei ja see ei leidnud kinnitust.

Küll aga viidi joobes ja räuskav Sergei vähemasti korra kainestusmajja peatäit välja magama.

Vald ja politsei on korraldanud ka kokkusaamise, kus püüti osapooli lepitada.

"Me oleme koos politseiga sisuliselt algusest peale kolm aastat tagasi juba kasutanud erinevaid meetmeid, pöördumisi, kohtumisi ja märgukirju teinud. Kahjuks nagu teada, mitte piisavalt tulemuslikult," ütles Kohila abivallavanem Rando Lai.

"Kohalik konstaabel 2024.–2025. suvi käis siin, saime tee otsas kõik kokku. Justkui leppisime kokku, et püüame nüüd olla, et tema ja tema ei tümpsuta ja meie poolt ka mingisuguseid helisid ei tule," meenutas Simo.

Ka politseile tundus, et naabrid leppisid ära.

"Kahjuks oli ainult kaheks kuuks," nentis Trei. "See tahe, et oma elukohas elada sõbralikult, mõistlikult, inimlikult – see peab tulema nende enda seest ja siin ilmselt peavad mõlemad tegema sammu tagasi, korra rahunema ja kokku leppima, et kuidas siis koos rahulikult edasi minna. Seda ei saa meie sundida ja siin ei aita ka õiguslikud meetmed."

Laiem moraal ongi, et lipud ja sildid oma territooriumil, kui nad pole otseselt vaenu õhutavad, mahuvad sõnavabaduse alla. Vali muusika, kui seda mängida väljaspool öörahu aega – ehk tööpäevadel enne kella 22 ja nädalavahetusel enne südaööd – on samuti JOKK.

Ka politseijaoskonna juht tõdes, et häirimine päevasel ajal ei ole rikkumine seaduse mõistes. "Seaduses on konkreetselt korrakaitse seaduses on toodud need öörahu rikkumise ajad – mis jäävad sealt väljapoole, siis need meie vaates süüteoks ei kvalifitseeru," ütles Trei.

"Aga suure tõenäosusega vaadates seda, kui pikalt kogu see teineteise häirimine on kestnud, siis ilmselt lõpuks see kõige parem lahendus on, kui üks osapool ära kolib," lisas ta.

Mõlema Vilivere tüli osapoolega kõneldes jääb mulje, et kohalik vald ja politsei neid naabrite vastu ei aita ning nad on selles loos justkui üksi jäetud.

Simo ja Rein on kogunud allkirju ning mõlemad pooled on saatnud valda pöördumisi.

Kuna erilist usku ametkondlikusse abisse aga enam ei ole, konstrueeris Rein selle peale tänavu suvel mutipeletist ja plastiktorust oma nii-öelda audiorelva, mis toodab üsna valju pininat.

"Pärast seda, kui konstaabel käis siin ja ütles, et harjuge ära, peale seda ma tegin ühe sellise vastuliigutuse. Ehitasin mutipeletist sellise piiksuja ja nii kui ta tümpsu paneb, saab seda piiksu, aga see piiks ei meeldi talle ja siis ta väga kaua ei lase seda tümpsu, tüdineb ära," rääkis Rein.

Simo pani püsti oma kõlari, mis üürgab vajadusel Sergei ja Diana suunas vastu muusikat.

Vastased tegelevad teineteise sõna otseses mõttes hulluks ajamisega, mille ilmekas näide on episood tänavu 26. augustust, kui samal päeval oli pikalt kestnud müraterror.

Varasematest sõnavahetustest ning ilmselt ka Simo kõlarist närvi aetud ja visuaalse vaatluse järgi võimalik, et ka vindine, Sergei ilmus eestlase õuenurka.

"Ta sammus krundi peale sisse, rind kummi sees, hakkas seal midagi õiendama vene keeles. Ma ei tea, mis väljendid need järjekordselt olid. Ja siis ma ütlesin talle konkreetselt, ma teostan enesekaitset. Asi lõppeski sellega, et leidsin mingi esimese ettejuhtuva asja ja nii oligi," meenutas Simo.

"Eks ta mõned kriimud sai ilmselgelt. Ma ei ole selline inimene lihtsalt oma loomult, et kelle esimene valik on vägivald. Kuigi jah, antud episoodist ikkagi võib ka kellelegi mingisugune teine mulje jääda," lisas ta.

"Kas peame nüüd ka relva ostma? Meie naabrid juba halgude ja labidatega ründavad. Ma ütlen veel kord – hea, et ta lõi mu meest labidaga [lapiti, mitte serviti]," ütles Diana.

"Ongi sõda. Ilma relvadeta sõda," leiab Rein.

Politsei algatas labidaga löömise episoodis kriminaalmenetluse ega soovi menetluse praeguses faasis anda hinnangut, kas tegemist oli enesekaitse või rünnakuga. Vahepeal selgus, et ka Rein sai mutipeletajast helikahuriga öörahu rikkumise eest siiski trahvi, kuid lubas selle vaidlustada.