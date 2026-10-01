Läti pidas kinni Venemaa heaks spioneerimises kahtlustatava abielupaari

Läti riiklik julgeolekuteenistuse (VDD) teatas neljapäeval, et kinni peetud kahte Läti kodanikku kahtlustatakse Ādaži sõjaväebaasi – riigi Läti tähtsaima sõjaväebaasi ja Lätis paikneva NATO brigaadi kodubaasi – ning sõjaväe radarisüsteemide ja lennukite liikumise kohta teabe kogumises.

Arvatavate spioonide tabamine toimus koostöös Läti sõjaväeluure- ja julgeolekuteenistusega (MIDD), märkis VDD.

VDD andmetel kogus paar infot Venemaa sõjaväeluure GRU jaoks. Üks kahtlustatavatest kasutas isegi üüritud eralennukit baasi vaatlemiseks ja selle õhust pildistamiseks.

Võimude väitel tegeles paar tegevusega, mis võis toetada Venemaa luure- ja sabotaažirühmade tegutsemist Lätis.

Kriminaalmenetlus algatati 27. juunil.

Paari kinnipidamise päeval korraldas VDD koostöös MIDD-ga algatatud kriminaalmenetluse raames uurimistoiminguid kolmes nendega seotud ruumis Riias ja Ādaži piirkonnas. Läbiotsimiste käigus konfiskeeriti suur hulk eri tüüpi andmekandjaid, samuti dokumente ja märkmeid. Läbiotsimistel leitud esemete sisu põhjalik uurimine jätkub.

Kahtlustatavad võeti tõkendina vahi alla. VDD jätkab koostöös MIDD-ga uurimist ning annab selle kulgemise kohta täiendavat teavet vastavalt kriminaalmenetluse käigule.

Juhtum leiab aset ajal, mil NATO idatiiva riikides tuntakse üha suuremat muret Venemaa sabotaaži ja muude hübriidoperatsioonide pärast, mille eesmärk on mõjutada valitsuste toetust Ukrainale.