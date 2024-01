ERR Helsingis: päev enne presidendivalimisi on soosikuks endiselt Stubb

Päev enne Soome presidendivalimisi juhtis arvamusküsitlustes endiselt Kokoomuse ehk Koonderakonna kandidaat Alexander Stubb 27 protsendiga. Talle järgnes sõltumatu kandidaat Pekka Haavisto 23 ning Põlissoomlaste Jussi Halla-aho 18 protsendiga. Soomlased usuvad, et suudavad valida presidendi, kes juhib riigi ka läbi raskete aegade.

Ametist lõplikult lahkuva Sauli Niinistö koha üle võtvalt presidendilt ootavad soomlased eeskätt kindlameelsust julgeolekupoliitilistes küsimustes.

"Minu arust peaks uus president olema isik, kes mitmekülgselt mõistab soomlasi, erinevaid vaatepunkte, inimesi, erinevaid taustu. Mõistma vaeseid inimesi, aga mõistma ka rikkaid," lausus laulja-laulukirjutaja, Pekka Haavisto toetaja Anssi Kela.

"Ta on põhimõttekindlaim võrdõiguslikkuse osas, kliimamuutuse tõrjumise suhtes, rahuaate edendamise osas, põhjamaise heaolumudeli maailma viimises," ütles Ly Anderssoni toetaja Suvi Oberg.

"Kindlasti praegusel hetkel tuleb rõhutada välispoliitilist kogemust. Et meie julgeolekupoliitiline keskkond on tugevasti muutunud, siis kogemus kõnetab nendel valimistel üsna oluliselt," leidis Emma.

Uuelt presidendilt ootavad soomlased eeskätt samasugust realismi, nagu ilmutas Jätkusõja lõpus presidendiks saanud marssal Mannerheim.

Just julgeolekupoliitilist kogemust pidas oluliseks ka pikalt välisministriametit pidanud presidendikandidaat Pekka Haavisto ise.

"Kõige tähtsam on Soome turvalisus ja ka hoida Soome eri vägivaldsustest ja sõjasündmustest väljaspool;" ütles Haavisto.

Haridusmessil Educa 24 esimese vooru viimast debatti pidanud kandidaadid tõid välja aga ka muid, just uuemal ajal esile kerkinud probleeme.

"Algoritmid tegelikult piiravad meie oma autonoomiat mõelda. Kui me ei leia sellele lahendust, jääb demokraatia löögi alla," lausus Koonderakonna ehk Kokoomuse presidendikandidaat Alexander Stubb.

"Meil on järjest tavalisem see, et esitatakse poliitilisi või poliitiliselt põhjendatud argumente teadlase sildi alt," ütles Põlissoomlaste presidendikandidaat Jussi Halla-Aho.

Kindla eelistuseta valijaid on veel palju ning tõenäoliselt esimeses voorus presidenti ei selgu, vaid kaks tugevamat lähevad edasi teise vooru.