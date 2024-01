Sakkov: Soome poliitikud mõistavad, et Ukraina tulevik mõjutab ka Soomet

Soome poliitikas on ühine arusaamine, et Ukraina julgeolek mõjutab ka Soome julgeolekut, ütles Eesti suursaadik Helsingis Sven Sakkov.

Soomes olnud presidendivalimiste esimesest voorust said teise vooru edasi Alexander Stubb ja Pekka Haavisto. Sakkovi hinnangul suudavad mõlemad presidendiks saades rahvast ühendada.

"Soome presidendi ametisse on sisse kirjutatud väga tugev rahva mandaat. Aga ka, erinevalt Eestist, on Soomes presidendiametiga seotud väga selgelt juhtroll välispoliitika kujundamises, juhtroll riigikaitse juhtimises," selgitas Sakkov "Välisilmas".

Sakkovi sõnul võtavad soomlased oma riigi kaitset ja julgeolekut väga tõsiselt.

"Riigikaitse on Soomes tugev, nad tunnevad ennast selles enesekindlalt ning nüüd Soome enda riigikaitsele lisandub veel NATO-liikmesus. Ja nad ise rõhutavad veel, et neil on eraldi sõjaline koostööleping USA-ga ja koostöö USA-ga on lisakindlustus sellele. Küsimus pole kartuses, vaid valmistumises ja nagu ikka, mida paremini sa oled valmistunud, seda väiksem on tõenäosus, et seda valmistumist on tegelikus elus vaja rakendada," rääkis Sakkov.

Kui varem on Soome poliitikud arvanud, et Venemaaga saab dialoogi pidada ja rahumeelselt probleeme lahendada, siis nüüd on Sakkovi sõnul arvamus muutunud.

"Praegu ollakse Soome poliitikas üldiselt ja ma ei räägi ainult järele jäänud kahest presidendikandidaadist, vaid kõigist üheksast, kes olid esimeses voorus – neil oli kõigil ühene arusaamine selles, et Venemaaga praegu mingit dialoogi pidada võimalik pole. Kõik üheksa kandidaati olid ühel nõul selles, et Ukraina abistamist sõjalise toega, materjaliga on vaja jätkata isegi juhul, kui ülejäänud Euroopa Liidu liikmesriikide sõjaline toetus Ukrainale hakkab ära kukkuma. Ehk väga selgelt on aru saadud, et Ukraina tulevik, julgeolek mõjutab Soome julgeolekut ja tulevikku väga otsesel moel," rääkis suursaadik.