ERR Soomes: valijad peavad presidendi isikut keerulises julgeolekuolukorras tähtsaks

Helsingi elanikud Hanna-Kaisa ja Petri Vaittinen kuuluvad eelhääletanud soomlaste hulka. Vaittinenid nendivad, et Soome on varasemaga võrreldes hoopis uues olukorras ning nad on valmis ka ohvreid tooma, et kodumaa muutunud oludes püsima jääks.

"Soomes on väga tugev isamaalisus ja usun, et paljud, sealhulgas meie oleme valmis Soome või oma rahva nimel muutusteks või mida iganes parasjagu vaja on," rääkis Hanna-Kaisa Vaittinen.

Vaittinenid möönavad, et Soome ühiskonnas on praegu palju katsumusi ja raskusi, mida president tingimata mõjutada ei saa, ent ta peaks oma isikuga rahvale eeskuju andma ning olema keegi, kelle ümber inimesed saavad koonduda.

"Tema roll julgeoleku- ja välispoliitikas, ka NATO suhetes on olla eeskuju ja juht," sõnas Petri Vaittinen.

"Ma arvan, et tal on Soomes ka seadusandlikku ja sellist võimu, aga eeskätt näen ma teda ikka esindusisiku ja eeskujuna ning see, missugune juht ta on, on igatahes oluline," lisas Hanna-Kaisa Vaittinen.

Olukorda jälgib ka Kulosaari valimiskomisjoni liige, vaimulik ja Helsingi linnavolikogu liige Mika Ebeling. Temagi ootab presidendilt eeskätt otsustavust julgeolekupoliitikas, samuti rahva ühendamist.

"Soome presidenti ei ole kunagi valitud nii katsumusterohkes olukorras ja see on kahtlemata väga suuri nõudmisi esitav olukord," sõnas Ebeling.

Tema sõnul on Kulosaari rahvas vilkalt hääletamas käinud. Valimisaktiivsus on pühapäeval olnud kõrge kõikjal Helsingis, nõnda ka loomeinimeste armastatud linnaosas Kallios.

Kallio raamatukogusse sisse seatud valimisjaoskonnas andis oma hääle ka eesti kultuuri ja keele suur austaja, Soome Tuglase seltsi juht Jaana Vasama.

"Mulle endale praegu on tegelikult kõige tähtsamad väärtused. Need väärtused, millest räägitakse hästi vähe, mis meie ühiskonnas toimub. Siin on hästi suured muutused toimumas ja natuke on nendest räägitud, aga hästi vähe," ütles Vasama.

Kõik "Aktuaalse kaameraga" rääkinud inimesed loodavad, et turvaline ja väärtusi austav Soome jääb püsima.