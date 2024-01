Soome presidendivalimiste teise vooru lähevad Stubb ja Haavisto

Koonderakonna kandidaat Alexander Stubb võitis esimese vooru 27,2-protsendilise toetusega ning valijaühenduse ja roheliste toetatud Pekka Haavisto oli 25,8 protsendiga teine.

Kolmandaks jäi Põlissoomlaste kandidaat Jussi Halla-aho 19 protsendiga. Talle järgnesid valijaühenduse ja Keskerakonna kandidaat Olli Rehn 15,3 protsendi ja Vasakliidu esimees Li Andersson 4,9 protsendiga.

Sotsiaaldemokraati Jutta Urpilainenit toetas 4,3 protsenti, välispoliitika instituudi direktorit Mika Aaltolat 1,5 protsenti, kristlike demokraatide juhti Sari Essayah't 1,5 ja liikumise Nyt juhti Harry Harkimot 0,5 protsenti hääletanutest.

Kuna ükski kandidaat ei kogunud esimeses voorus üle poole häältest, korraldatakse teine valimisvoor, kus on vastamisi kaks enim hääli saanud kandidaati.

Valimisaktiivsus oli esimeses voorus 74,9 protsenti.

Helsingis viibiv ERR-i ajakirjanik Arni Alandi tõdes "Aktuaalses kaameras", et praegustel andmetel pääsevad Stubb ja Haavisto valimiste teise vooru tasavägise tulemusega. Seetõttu on ka keeruline prognoosida, kes võib valimised võita.

"Ilmselt kõik vasakpoolsed, kes olid seni Jutta Urpilaise ja Li Anderssoni taga, toetavad teises voorus Pekka Haavistot ja parempoolsed siis vastavalt Alexander Stubbi. Aga asja teeb keeruliseks see, keda hakkavad eelistama Põlissoomlaste valijad. Ühtepidi on ju Stubb parempoolne kandidaat, konservatiivse partei esindaja, teistpidi võib ta Põlissoomlaste valija jaoks olla liiga liberaalne ja liiga globalist. Sellepärast võivad nad jääda teises voorus üldse välja tulemata. Nii et põnevust jätkub kindlasti ka kahe nädala järgseks ajaks ja ei saa öelda, et tulemus juba otsustatud on," rääkis Alandi.