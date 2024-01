Kuressaare linnuse ehitustööd tõid ilmsiks müüri sisse peidetud kaevu

Kuressaare piiskopilinnuse esimese korruse ümberehitus on valmis ja keskaegsesse linnusesse on sisse ehitatud ka lift. Lossimüürid tõid uuenduse käigus ilmsiks ka seni peidus olnud kaevu.

Kui kunagistel ehitusmeistritel, kes sajandeid tagasi Kuressaare piiskopilinnuse ehitasid, oleks võimalik oma kätetööd nüüd vaatama tulla, siis võiksid nad ehk kerge šoki saada. Näiteks on nii mitmedki puidust uksed nüüdsest läbipaistvad ja avanevad tehnoloogia abil. Samas on mõned puidust uksed nüüd hoopis vasksed. Lõviaugus näeb nüüdsest ka lõvisid ja peatselt saab läbi müüride liikuda ka kaasaegse liftiga.

Muuseumi juhtide sõnul on ümberehitustöödega saanud linnuse esimesest korrusest kaasaegne muuseum.

"Eesmärk on tagada esimest korda muuseumi ajaloos parem juurdepääs liikumispiirangutega inimestele. Seda täna pole ju üldse senini olnud," ütles Saaremaa muuseumi juht Olari Vainokivi.

"Loomulikult see on väga tõsise ekspertiisi läbinud ja kogu ehitusprotsessi ajal on jälgitud, et nii materjalid kui ka tehnoloogiad vastavad kõik muinsuskaitse nõuetele," lisas ta.

Kuigi linnus on püsinud juba sajandeid, suudab see ikka veel oma saladustega isegi ajaloolasi üllatada. Sellest, et näiteks lossimüüri oli peidetud kaev, polnud kellelgi varem aimu.

"See on ikka täiesti ehtne keskaegne asi ja ega meil sellest ei olnud kõige vähematki aimdust. Seda tüüpi kaevusid ei olegi kusagilt mujalt teada, et nad oleksid täiesti müüri sisse ehitatud. /.../ See vesi on täitsa ehtne, ehtne Saaremaa vesi," rääkis Saaremaa muuseumi projektijuht Tõnu Sepp.

Ja kui need väärikad lossimüürid suutsid ikka ja veel üllatada, siis üllatusi jäeti nüüd ka tulevastele põlvedele. Nimelt peideti esimese korruse müüridesse remondi ajal näiteks üle nelja kilomeetri elektrijuhtmeid.