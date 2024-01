Tartu maratoni korraldajad ootavad külma ja lund

Viimaste päevade plusskraadid on teinud murelikuks Tartu maratoni korraldajad selle üle, et kas maratoni toimumise ajaks suusarajad ikka vastu peavad.

Olenemata sellest, et sulailm on lume muutnud vesiseks, oli Tartu maratoni suusaradadel näha suusatajaid ja treenimas neid, kes valmistuvad maratonil end proovile panema. Tänavusele Tartu maratonile on registreerunud juba ligi 4000 suusatajat.

"Alates Hellenurme teeninduspunktist ülespoole, Palu poole ja mäestiku poole – seal hakkab hoopis teine maailm, väga lumine, kehvemaid kohti on üksikuid, aga ka täna finišist kuni Hellenurmeni väga ilusti sõidetav, üksikud jäised kohad, kus tuleb ettevaatlikum olla. Kui läheks külmaks ja tuleks natuke lund peale, siis oleks täies pikkuses klassikatehnikas maratoni rada endiselt ikkagi sõidetav," rääkis Tartu maratoni teenindusjuht Kaupo Tammemäe.

"Rada on jäine ja kohati lausa vesine, okkad on maas – ei ole täna kõige parem sõita, aga kannatab, ei ole viga," ütles suusataja Kersti Elvast.

Seda, kas siin Elva lähistel olevasse finišisse on maratoni sõitjatel ka võimalik oma sõit lõpetada, seda ei ole veel teada, sest kõik oleneb järgenvate nädalate ilmast.

"Sula sel nädalal paistab veel jätkuvat, aga öösel ikkagi on miinuskraade, vahepeal võib lisalund tulla ja järgmise nädala prognoosid on ikka selgelt miinuspoole peal. Lisalume lubamisega tänane päev kindlasti rõõmu ei tekita, aga hetkeseis rajal paanikaks põhjust küll ei anna," rääkis Tartu maratoni peakorraldaja Indrek Kelk.