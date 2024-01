Suurbritannia plaanib saata lennukikandja Punasele merele

Jeemeni huthi mässulised jätkavad kaubalaevade ründamist ning ajaleht The Telegraph kirjutab, et Suurbritannia valitsus plaanib saata lennukikandja Punasele merele.

Kuninglik merevägi valmistub asendama USA lennukikandjat USS Dwight D Eisenhowerit, kui ameeriklaste alus peaks naasma kodubaasi.

Briti valitsuse minister James Heappey ütles teisipäeval, et Suurbritannia võib ameeriklastega koostööd teha ning sekkuda Punasel merel tekkiva tühimiku täitmiseks, vahendas The Telegraph.

Heappey rääkis, et USA lennukikandja peab peagi USA-sse naasma.

"Eisenhower ei saa sinna jääda igaveseks, seega tuleb piirkonnas säilitada lennukikandja kohalolek, saaksime siin ameeriklastega koostööd teha," ütles Heappey.

Suurbritannial on kaks lennukikandjat, mõlemad suudavad kanda F-35 hävitajaid. Lennukikandja HMS Prince of Wales pole varem sõjalisel missioonil käinud, HMS Queen Elizabeth on seda korra teinud.

Üks selline lennukandja maksab umbes 3,1 miljardit naela ehk ligi 3,6 miljardit eurot. Praegu asuvad need lennukikandjad Portsmouthis.

Huthid jätkavad samal ajal kaubalaevade terroriseerimist. Huthide liider Mohamed al-Atifi kiitles teisipäeval, et tema rühmitus on valmis pikaks konfliktiks.

Suured laevafirmad lõpetasid huthi mässuliste rünnakute tõttu seilamise läbi maailmakaubandusele üliolulise Punase mere väina. Laevafirmad saadavad nüüd oma laevu Punase mere ja Suessi kanali asemel ümber Aafrika, see tõi kaasa tarnehäired.