Luik: Ukrainale laskemoona andjad enda ladusid mingil juhul tühjaks ei jäta

Euroopa Liit lubas anda Ukrainale tänavu märtsiks miljon mürsku, kuid ei suuda seda siiski täita. Luik põhjendas, et enne täiemahulise sõja puhkemist toodeti mürske väga vähe.

"Näiteks Ameerika Ühendriigid tootsid 30 000 mürsku kuus. Aga järgmisel aastal läheks Ukrainas vaja kaht miljonit mürsku. Nii et need mõõtkavad on totaalselt sobimatud selle praeguse väljakutse jaoks," ütles ta.

Luige sõnul on USA nüüdseks mürsutootmist intensiivselt käivitanud ning selle nimel käib töö ka Euroopas.

"USA-s tegeleb sellega riik, Ameerika armee, nii et neil on kõikvõimalikke vahendeid selle kiireks käivitamiseks, mis tulevad riiklikest võimalustest. Aga Euroopas me peame selle turumajanduslike meetoditega käivitama ja suur töö käib. Ja kuigi ei õnnestunud neid miljonit mürsku anda märtsikuuks, siis loodetavasti õnnestub see aasta lõpuks nagu Euroopa Liit lubas," rääkis Luik.

Luik kinnitas, et NATO liikmesriigid kõiki enda isiklikke varusid Ukrainale ära ei jaga.

"Oma varusid tühjaks mingil juhul ei jäeta. NATO-s on teatavad normatiivid, mis on vajalikud selleks, et viia ellu kaitseplaane. Seda varu peavad NATO riigid igal juhul hoidma oma ladudes, seda ära ei saa anda. (Riikide ladudes) puudub just lisaks see osa, mida saab ära anda Ukrainale ja mis tuleb nüüd toota ja sinna saata," rääkis ta.

"Me ju praegu ostame tegelikult laskemoona ka kolmandatelt riikidelt. Suured laskemoonatootjad on näiteks Lõuna-Korea, isegi Lõuna-Aafrika Vabariik, aga need riigid ei luba enda moona saata Ukrainale. Nii et seda moona saavad Euroopa Liidu riigid ajutiselt kasutada, et see niisugune vahe ära täita ja Euroopas toodetud moona saadetakse Ukrainasse," lisas Luik.