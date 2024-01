Breton: Euroopa laskemoona tootmisvõime on ületanud miljoni mürsu piiri

Euroopa Liit lubas eelmise aasta alguses anda Ukrainale üle miljon mürsku 2024. aasta märtsiks. Euroopa Komisjoni kaitsetööstuse volinik Thierry Breton teatas kolmapäeval, et EL-i tootmisvõime on ületanud maagilise miljoni mürsu piiri, kuigi tegelikud tarned Ukrainale pole veel eesmärgini jõudnud.

"Me oleme juba sel tasemel praegu, teisisõnu oleme kaks kuud graafikust ees oma võimes toota rohkem laskemoona Euroopas, loomulikult Ukraina jaoks, kuid ka oma julgeoleku tarbeks," ütles Breton kolmapäeval Brüsselis toimunud EL-i kaitseministrite kohtumisel.

Breton lisas, et EL-i laskemoona tootmisvõime peab kasvama 1,4 miljoni mürsuni sel aastal ning kahe miljoni mürsuni 2025. aastal.

"Me oleme kasvatanud märkimisväärselt laskemoona tootmisvõime Euroopas alates eelmisest veebruarist, see on peaaegu 50 protsendi võrra kõrgem kui varem," vahendas voliniku sõnu Politico.

Siiski ei soostunud Breton kommenteerima, kui palju mürske jõuab Ukrainasse. Voliniku sõnul vastutavad selle eest liikmesriigid.

"Ma räägin ainult tööstusbaasist," lisas ta.

EL on eraldanud 500 miljonit eurot toetamaks laskemoona tootmist Euroopas. Tootmisüksusi arendada soovivad riigid võivad sellest fondist vahendeid taotleda.

Bretoni sõnul vaatab ta lähinädalatel läbi 82 sellist taotlust ning valib neist välja 20 kuni 30, mis ka tegelikult rahastuse saavad.