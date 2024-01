Euroopa Komisjoni volinik lubas kevadeks miljoni mürsu tootmist

Euroopa Komisjoni kaitsetööstuse volinik Thierry Breton lubas, et märtsi lõpuks või aprilli alguseks toodetakse Euroopas miljon mürsku.

Breton kohtus peaminister Kaja Kallasega, et arutada Euroopa kaitsevalmiduse tõstmist ja peatselt komisjoni avaldatavat kaitsetööstuse strateegiat ning sõjalise toe tagamist Ukrainale, sealhulgas vajadust viia täide ühe miljoni laskemoona algatus.

"Märtsi-aprilli lõpuks suudame Euroopas toota üks miljon ühikut laskemoona. Teisisõnu, peame sõna. Ma ei saa tänaseid andmeid anda, sest need on salajased, kuid saan öelda, et oleme ühe miljonini jõudnud märtsi lõpuks või aprilli alguseks. Lisaks sellele, suudame Euroopas käesoleva aasta lõpuks saavutada võimekuse toota üks kuni 1,4 miljonit mürsku," rääkis Breton.