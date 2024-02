Soome siseminister lubas ka edaspidi hoida piiri suletuna

"Nägime detsembris, mis sellele [piiri avamisele] järgnes. Teisel pool piiri ootab arvestatav hulk inimesi. Teisalt ei paista Venemaa tegevus olevat muutunud," ütles põlissoomlasest siseminister Soome rahvusringhäälingule Yle.

Soome idapiir on olnud pidevalt suletud ligi kaks kuud. Valitsuse viimase otsuse kohaselt kestab sulgemine kuni 11. veebruarini, kuid Rantanen lubab selle otsuse pikendamist lähipäevil.

Uut tähtaega, milleni piir jääb suletuks, Rantanen ei nimetanud. Tema sõnul hoolitseb valitsus piiride sulgemisega eelkõige riigi ja kodanike julgeoleku eest.

"Me ei paindu sellise surve ees. Piiri sulgemine kestab seni, kuni see on vajalik. Soovime, et sellisel asjal oleks lõpp näha, kuid siiani pole seda näha," ütles ta.

Soome parlamendi põhiseaduskomisjoni liige Anna Kontula väljendas samas pettumust, et valitsuse piiri sulgemise otsus põhineb osaliselt salastatud materjalidel.

"Pean problemaatiliseks, et isegi nii suur ühiskondlik otsus tehti sellise materjali põhjal, mida ei saa üldiselt hinnata ja mida kodanikud tegelikult arutada ei saa," ütles opositsioonilise Vasakliidu liikmest Kontula.

Piiripunktide ajutise sulgemise eesmärk on olnud illegaalse immigratsiooni peatamine Soome piiril Venemaaga.

Samas pole ametlike piiripunktide sulgemine ebaseaduslikke piiriületusi täielikult välistanud. Jaanuaris sisenes Soome Venemaalt üle maismaapiiri ebaseaduslikult kokku 33 inimest.

Soome piirivalve info kohaselt on Venemaal Soome piiri lähedal endiselt sadu või isegi tuhandeid kolmandate riikide kodanikke, kes soovivad tulla Soome ilma sellele alust andvate dokumentideta.