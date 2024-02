Orpo: Soome piir Venemaaga jääb suletuks

Kuna Venemaal ootab võimalust seadusevastaselt Soome tulla tuhandeid kolmandate riikide kodanikke, ei saa juttugi olla piiripunktide taasavamisest, rääkis Orpo laupäeval Yle telesaates "Ykkösaamu". Ta lisas, et peab olukorda piiril väga tõsiseks ja muret tekitavaks.

"On ilmselge, et me ei saa piiri uuesti lahti teha. Aga samaaegselt tuleb meil valmistuda tõrjuma igasuguseid ebaseaduslikke piiriületuskatseid," ütles Soome valitsusjuht.

Tema kinnitusel tegeleb valitsus praegu selle teemaga, ehkki lihtsaid lahendusi ei ole.

"Aga peamine põhimõte on, et me seisame hea Soome piiride ja riikliku julgeoleku eest, see on esikohal," rõhutas peaminister.

Soome valitsus sulges esmakordselt idapiiri mullu novembris ning praegu kehtiva otsuse kohaselt jäävad piiripunktid suletuks kuni 11. veebruarini, vahendas Yle venekeelne toimetus.