Aivo Orav saab Euroopa Liidu suursaadikuks Türgis

"Suur aitäh Aivo Orav suurepärase töö eest Kosovos! Sind jäädakse väga igatsema. Palju õnne järgmise ülesande puhul Türgis ja mul on väga hea meel jätkata koostööd - nagu me oleme teinud aastakümnete jooksul erinevates rollides," kirjutas EEAS-i asepeasekretäri kohusetäitja Matti Maasikas esmaspäeval sotsiaalmeedias.

Thank you @AivoOrav for the great job done in Kosovo! You will be sorely missed. Congratulations on your next assignment in Türkiye and am very happy to continue working together - as we have done over decades in various roles. Jõudu! pic.twitter.com/cm7gf2jNP1 — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) March 16, 2026

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Josep Borrell esitas tollase Eesti delegatsiooni juhi Euroopa Liidu juures (COREPER II) Aivo Orava EL-i esindajaks Kosovos 2024. aasta aprillis ning ta võttis selle ameti üle pärast Eesti esinduse juhi kohalt lahkumist sama aasta suvel.

Orav oli esimene eestlane, kelle äsjaloodud Euroopa Liidu välisteenistuse juht Catherine Ashton 2011. aastal määras Euroopa Liidu delegatsiooni juhtima. Orav sai EL-i delegatsiooni juhiks tollases Makedoonias (nüüdse nimega Põhja-Makedoonias), kus ta töötas aastatel 2012–2016. Pärast seda tegutses ta suure eduga EL-i esindajana Montenegros.

Varem on Orav olnud Eesti suursaadik Türgis (2008–2012) ning enne seda (2000–2005) ka Eesti saadik Poolas. Eesti alaliseks esindajaks Euroopa Liidu juures sai Orav 2020. aastal.

Eesti diplomaatidest on EL-i suursaadikud olnud või on ka praegu ka Tiina Intelmann (2014-2017 Libeerias; alates 2021 Somaalias), Riina Kionka (2019–2022 Lõuna-Aafrika Vabariigis; 2022-2025 Pakistanis), Matti Maasikas (2019–2023 Ukrainas), Toivo Klaar (alates 2024 Usbekistan).