Läti Posti nõukogu astus tagasi

Nõukogu esimees Raimonds Duda ja nõukogu liige Ivars Blumbergs astusid tagasi, sest nende arvates oli koostöö ja suhtlus transpordiministeeriumiga jõudnud ummikusse ega täida ühist eesmärki arendada postiteenust konkurentsivõimelise ettevõttena.

Nõukogu liikmete avalduses märgiti, et postitööstus areneb maailmas ja Lätis kiiresti ning konkurents sunnib Latvijas Pastsi muutuma, mistõttu on juba üle aasta välja töötatud uut strateegiat, mis näeb ette ettevõtte ärimudeli muutmise ja protsesside olulise täiustamise. Strateegia väljatöötamisel osalesid ka transpordiministeeriumi vastutavad ametnikud, keda teavitati plaanist korraldada Latvijas Pastsi kontorite võrgustik ümber.

"Seetõttu tekitab üllatust ja arusaamatust teedeministri kantselei hiljuti valitud meetod, stiil ja suhtluskanalid, mis lahendavad olulisi küsimusi mitte otse ettevõttega, vaid sotsiaalvõrgustike postituste kaudu," rõhutati avalduses.

Avalduses märgitakse ka, et praegu arutatakse ühiskonnas elavalt Läti mahajäämust teistest Baltimaadest ja madalat tööviljakust.

"Tulemuste saavutamiseks peavad muutuma ja arenema kõik, sealhulgas Latvijas Pasts ja ühiskond tervikuna. Keegi teine seda meie eest ei tee. Väga väikese postiliiklusega postkontorite ümberkujundamine ja postiteenuste mõistlik osutamine on kõige otsesem samm Läti majanduslikku mahajäämuse vähendamise suunas," öeldi avalduses.

Nõukogu liikmed märkisid, et kui "poliitiline areen on olulisem ja ei julgeta teha ebapopulaarseid, kuid Läti ettevõtete ja majanduse tuleviku jaoks olulisi otsuseid, siis me ei näe võimalust jätkata oma kohustuste täitmist".

Teatavasti peatas Latvijas Pasts postkontorite sulgemise plaani, mis hõlmas tänavu 176 kontorist 105 sulgemist. Samas märkis firma, et postkontorite sulgemise plaani peatamine nõuab tänavu ligikaudu 2,1 miljonit eurot lisaraha.

Et paljudes paikades, kus filiaalid plaaniti sulgeda, väljendasid elanikud rahulolematust, andis ministeerium postifirmale korralduse hinnata iga kontori sulgemise põhjendust ning võtta kokku elanike, asutuste, omavalitsuste ja tööstustöötajate arvamused.

Latvijas Pastsi käive ulatus 2022. aastal saja miljoni euroni, mis on 5,1 protsenti rohkem kui 2021. aastal.

Latvijas Pasts osutab postiteenuseid kogu Lätis. Tegu on täielikult riigile kuuluva ettevõttega, kus töötab ligi 2300 inimest.