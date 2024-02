Põlvamaa piimatootja alustas farmi pidamist ühe lehma ja kahe mullikaga

Kruusla on kogu elu teinud seda, mis on talle olnud hingelähedane, ta on üle poole sajandi tegelenud loomakasvatuse ja põllumajandusega. Teade tunnustusest läks talle väga korda.

"Mind on väga raske endast välja viia, aga seekord tuli sõnadest puudu, aga tunnustus on äge, sest see on tunnustus ka meie ettevõttele ja meie meeskonnale. Aasta 1991 ja 15. august oli see kuupäev, kui me koos abikaasaga alustasime, oli selline mõte. Kolhoosid olid alles, alustasime ühe lehma ja kahe mullikaga, täna on ligikaudu 1500 lüpsilehma ja enam-vähem sama palju siis noorkarja," Kaska-Luiga talu peremees Kruusla.

Ettevõtte pearaamatupidaja arvates jagati teenetemärk selle väljateeninud inimesele.

"Need pikad aastad, mis ta on põllumajanduses töötanud, ta on sisuliselt oma elu põllumajandusele pühendanud - ma arvan küll, et ta on seda väärt," ütles Kaska-Luiga OÜ pearaamatupidaja Signe Sulg.