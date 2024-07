Eesti piimatootjad ja -karjad on Euroopa tipus

Eesti lehmade piimatoodang tõusis 2023. aastal võrreldes eelneva aastaga viis protsenti, mis on viimase 31 aasta rekord. Kõige parema tulemuse on andnud Põlvamaa ja Järvamaa farmide lehmad, kelle piimatoodang on jõudluskontrolli alustes karjades olnud suurem kui 11 000 kilogrammi lehma kohta aastas.

"Eks see ole pikaajaine töö, mida piimatootjad ja piimafarmerid teevad. Lisaks väga hea aretus, väga hea söödabaas, uued farmid ja uued tehnoloogiad. Eks Eestis ole kõik eeldused piiima toota, sest meil on väga head rohumaad ja kui söödatootmine õnnestub, on see saavutatav. Täna võime me öelda küll, et suurem osa Eesti piimatootjatest ja piimakarjadest on Euroopa absoluutses tipus," rääkis Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu juht Tanel-Taavi Bulitko.

Põlvamaal Põlgases tegutsevas Kaska-Luiga farmis on Eestis ühed kõige rohkem piima andvad lehmad. Ettevõtte juhi Avo Kruusla sõnul on selliste tulemusteni jõutud seetõttu, et on loodud lehmadele head elutingimused ja on tegeletud pidevalt tõuaretusega.

"Ma olen kogu aeg rääkinud, et meie aretus on sajandite pikkune, sellega alustasid meie esivanemad, tõuraamatute pidamist ja andmete kogumist. Seoses Euroopa Liitu minemisega ja välisilmaga suhtlemisega oleme me parandanud tunduvalt oma karja geneetilist potentsiaali ja see on puhtalt aretus," ütles Kruusla.

Väidetavalt on tulevikus tõuaretusega võimalik veelgi suurendada piimafarmide toodangut.