Eesti lehmade keskmine piimatoodang oli mullu esimest korda üle 11 000 kg

Eesti lehmade mullune keskmine piimatoodang oli 11 114 kilogrammi, mis on 486 kilogrammi rohkem kui aasta tagasi. Tegemist on viimase 20 aasta suurima tõusuga. Maakondade lõikes olid suurimad väljalüpsid Järva- ja Põlvamaal.

"Eelkõige on meie piimatootjad loonud loomadele väga head elutingimused, söötmine on väga kenasti paigas, farmi tingimused on väga head. Ja tegelikult ka aastatepikkune aretustöö," selgitas Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli juhataja Kaivo Ilves.

Kui kümme aastat tagasi oli keskmine piimatoodang 8400 kilogrammi, siis näiteks 20 aasta taguse ajaga võrreldes on väljalüps peaaegu kahekordistunud.

Praegu asuvad rekordlüpsiga farmid Raplamaal. Absoluutne rekord suuremate karjade grupis kuulub aga osaühingule Kaiu LT, kus iga lehm annab keskmiselt 14 506 kilogrammi piima aastas.

"Ütleme nii, et meil natukene hakkab sellega tekkima probleeme. Vähemalt me ise tunneme, et Eesti ei saa enam nii suurepärast ja tipploomade spermat kui meie juba tahaksime, et veel siis samm edasi teha," ütles Kaiu LT tegevjuht Johannes Haasma.

Aga mõne lehma toodang ületab isegi 20 000 kilogrammi piiri.

"Siis see on seitse kuni kaheksa ämbritäit piima päevas. Seda võiks ise siis mõelda, kas keegi jaksab ära tarbida," ütles Haasma.

Kaiu farmi holsteini tõugu karjas on 850 lüpsilehma. Loomade eest kannab hoolt üle 20 inimese, kes on omaks võtnud põhimõtte, et loomi lüüa ega häirida ei tohi.

Pilvi Koikson on Kaius lüpsjana töötanud 12 aastat. Kuna farmis on kolm lüpsikorda, algas tema tööpäev esmaspäeval hommikul kell neli.

"Eks ta natuke südamelähedane on, loomad," selgitas Koikson, mis teda selle töö juures hoiab.