Taani tahab elundidoonorluse automaatseks muuta

Taani peaminister Mette Frederiksen ütles, et algatuse eesmärk on lihtne: praegu ootab üle 400 taanlase uut doonorneeru, -maksa, -südant-, -pankreast või muud organit.

"Kahjuks suri eelmisel aastal 30 inimest, sest ei saanud õigel hetkel doonororganit. Tahame selliseid surmi vältida, saades rohkem inimesi elundidoonoriks," selgitas Frederiksen.

Taani eetikanõukogu võttis automaatse elundidoonorluse kohta seisukoha eelmise aasta jaanuaris. Nõukogu leidis, et ettepanek on problemaatiline, kuna on seotud patsiendi enesemääramisõigusega.