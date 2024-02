Põlva kohvikus läks vastlakuklihooaeg käima juba aasta alguses

Teisipäeval peetakse vastlapäeva, vastlakukleid tehakse ja müüakse aga juba aasta algusest ja vastlakuklid on vaat, et Eesti vallutanud - tegijaid tuleb aina juurde, retseptid muutuvad järjest pöörasemaks ning vastlakuklituristidki liiguvad ringi. Põlvas asuvas kodukohvikus Tillu läks vastlakukli hooaeg käima kohe uue aasta algusest, vahendas "Aktuaalne kaamera.Nädal".

"Me tulime oma jõulupuhkuselt tagasi ja kohe hakkasime vastlakukleid tegema. Mõtlesime, et teeme prooviks ja üllatus oli see, et kohe hakati ka ostma. Sealt saadik me oleme siiamaani teinud, kogused järjest suurenevad," ütles Tillu kohviku eestvedaja Eve Veski.

Kui esmaspäeval on muidu Tillu kohvikus puhkepäevad, siis mitte algava nädala esmaspäeval, sest vastlad on ukse ees valmis. Tuleb teha 1000 kuklit ja tulevad ka lisaabiväed, kelle üks ülesanne ongi lõigata vastlakuklitel mütse maha.

"Alustasime siis ikkagi kahe klassikalise vastlakukliga, kes tahtis moosiga ja kes tahtis ilma moosita, aga siis iga aasta mõtled ikkagi, et midagi peaks natuke teistmoodi tegema ja midagi võiks juurde mõelda ja siis see kukli perekond on meil muudkui kasvanud. Kui ma nüüd neid kukleid kokku lugesin, siis ma sain 10 erinevat vastakuklit. Korraks lõi ennast ka pahviks," rääkis Eve Veski.

Vastlakuklite maailmas on piiriks saamas üksnes fantaasia, nii on Tillu kohviku viimane leiutis hamburgerit meenutav kukkel, mis tegelikult inspireeritud Itaaliast.

"Neil lõigatakse kukkel pooleks, mitte ainult katus pealt ära. Vahukoore kreem- maskarpoonekreem pannakse sinna vahele ja meie kastame nad siis veel otsapidi šokolaadi sisse ka."

Aga traditsiooniliste kuklite kõrvalt leiab nii Eesti lipuvärvides kukli kui ka kukli, mis tehtud hoopis kaneelisaiast. Mõeldud on neilegi, kel gluteeni -või laktoositalumatus. Ja nii on, et mida erilisemaks mingi maailm muutub, seda enam leidub ka fänne, kes sellele kaasa elavad. Eva ja Tea on tulnud Põlvasse ekstra kuklite pärast Tartu külje alt.

"Mõtlesimegi sõbrannaga, et tuleme kohvikusse. Ja siis vaatame need vastlakuklid üle. Ma tean, millised Elvas on hästi head vastlakuklid ja siis Puhjas äkki jõuab veel enne vastlapäeva ära käia. Seal pidid ka väga head olema," ütles Eva.

Hindade osas kehtib lihtne loogika – mida erilisem kukkel, seda krõbedam hind.

"Vastlakuklid meil maksavad kahest poolest eurost kuni nelja ja poole euroni," ütles Eve Veski.

Veski lisas, et vastlakuklite turg läheb aasta-aastalt tihedamaks, sest kodutegijaid tuleb üha juurde. Aga neile, kes veel tegijad pole või õigupoolest polegi kunagi varem ise kukleid küpsetanud, jagab Eve nüüd kuhjaga nõuandeid, kuidas saada see õige ja eriti õhuline ning pehme kukkel.

"Meie teeme oma tainast presspärmiga, ei kasuta kuivpärmi. Meie kogemus ütleb, et kui tainast teha veega mitte piimaga, siis see jääb ka oluliselt pehmem. Kindlasti võid. Selle kohta on ilus ütlemine, et pärmitaigna armastust võib panna, aga võid peab panema. Ja jahu on ka järgmine. Nipp on selline, et nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik. Vanaemad õpetasid, et sõtkud nii kaua, et käte küljest lahti tuleb," rääkis Veski.