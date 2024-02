Briti kaitseministri sõnul ei lase woke-poliitika sõjaväel rahus tööd teha

Suurbritannia kaitseminister Grant Shapps muretseb, et sõjaväes pööratakse liiga palju rõhku mitmekesisuse poliitikale ning seetõttu ei pöörata armee võitlusvõimele piisavalt tähelepanu. Shapps leiab, et sellise woke ideoloogia tõttu läheb palju raha raisku ning see takistab armeel oma põhiülesannet täita.

Suurbritannia kaitseväes arutatakse julgeolekukontrolli lõdvendamise plaani üle, et suurendada nii armees mitmekesisust. Shapps kritiseeris seda plaani.

"Armee aega ja ressursse raisatakse poliitilise agenda edendamiseks," ütles Shapps.

Shappsi sõnul on riigi armeesse sisse imbunud woke kultuur. Sõjavägi aga peaks keskenduma oma põhiülesandele, milleks on olla vastast hävitav jõud.

Shapps märkis, et Venemaa ohu ja Lähis-Ida konflikti taustal on mõeldamatu, et ta lubab sõjaväes julgeolekukontrolli standardeid leevendada. Mõned sõjaväelased soovivad aga ohvitseride etnilise mitmekesisuse edendamiseks neid kontrolle leevendada.

Briti võimud tahavad sõjaväes mitmekesisust samuti suurendada. Nüüd on puhkenud aga vaidlused selle üle, kuidas seda teha. Shapps ütles ka ise, et on pühendunud sõjaväes ja kaitseministeeriumis töötavate inimeste töötingimuste ja võitlusvaimu parandamisele. Siiski lubas ta woke kultuuri vastu võidelda.

Ajalehe The Telegraph teatel on sõjaväes juba terve hulk ametnikke, kes arutavad rassi, soo ja vaimse tervise küsimusi. Jaanuaris kirjutas leht, et merevägi suunab mereväelasi tööle ametnikeks, kes peavad tegelema mitmekesisusega. Samal ajal pole mereväel piisavalt mereväelasi, et sõjalaevu mehitada.

Shappsile avaldas toetust ka valitsusse kuuluv minister Michael Gove.Tema sõnul ei tohiks poliitkorrektsus kahjustada armee võimet kaitsta riigi piire.