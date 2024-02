Riigikaitsekomisjon toetas Merilo kandidatuuri kaitseväe juhataja kohale

"Riigikaitsekomisjon toetas seda kandidatuuri konsensuslikult. Kõik olid poolt," ütles Tali.

"Kandidaat jättis väga hea mulje. Enesekindla, põhjaliku ja strateegilise visiooniga ohvitseri mulje. Kindlasti ta ka selline ohvitser on," lausus Tali.

Tali rääkis, et komisjon pidas oluliseks Merilo teenistuskogemust ja ka lahingukogemust välismissioonidel.

Saatejuht Lauri Varik küsis, kas küsimusi ei tekitanud see, et Merilol on koloneli auaste, aga mitte kindrali oma.

"See on küsimus kaitseministrile. Kaitseminister ka seda põhjendas. Ta leidis, et kolonel Merilo on kõige parem kandidaat, ja et tõenäoliselt rotatsiooni plaani järgi oleks ta pidanud liikuma kaitseväe juhataja asetäitja ametikohale," vastas Tali.

Tali sõnul kinnitas Merilo, et tal on olemas ka kindralite ja ka kommodoori, ehk mereväe ülema toetus.

