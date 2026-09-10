Otse kell 10: kaitsevaldkonna probleemide arutelu riigikogu komisjonide eriistungil

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon koguneb koos riigikaitsekomisjoni liikmetega neljapäeval erakorralisele avalikule istungile, mille fookuses on riigikontrolli auditiaruande märkused kaitsevaldkonna finantsjuhtimise kohta ning doonorrahastusega hangete läbipaistvus. Kell 10 algavat arutelu näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Istungile on kutsutud kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk ja kaitsevõime asekantsler Kadri Peeters, kaitseministeeriumi endine kaitseplaneerimise asekantsler Tiina Uudeberg (pildil), riigi kaitseinvesteeringute keskuse peadirektori asetäitja Asko Kivinuk, kaitseväe juhataja kindralleitnant Andrus Merilo ning riigikontrolli peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen.

Erikomisjoni esimehe Anastassia Kovalenko-Kõlvarti (Keskerakond) sõnul ei saa komisjon leppida olukorraga, kus 70 miljoni euro suuruste hangete puhul ei ole võimalik taasesitatavas vormis leida olulisi dokumente ega üheselt tuvastada, kuidas otsused sündisid ja kes nende eest vastutas.

"Nüüdseks on tunnistatud, et kehtestatud hankeprotseduure ei järgitud, kuid siiani puudub selge vastus, miks neist kõrvale kalduti ja kes vastavad otsused tegi. Samuti pole suudetud dokumentaalselt näidata, kuidas jõuti konkreetsete lepingupartneriteni ning kas ja milline taustakontroll neile tehti," ütles Kovalenko-Kõlvart.

Tema sõnul vajavad selgitamist ka kaitseministeeriumi ja riigi kaitseinvesteeringute keskuse toonaste juhtide vastukäivad kirjeldused otsustusprotsessist.